Vaccinazioni in Piemonte: ufficiali le date delle pre-adesioni per tutte le fasce d’età

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa presso il Palazzo della Regione Piemonte per presentare una nuova applicazione di tracciamento per il percorso vaccinale e per fare il punto sulla campagna vaccinale.

Fra le importanti novità annunciate dall’Assessore alla Sanità Icardi, vi è anche la calendarizzazione delle prossime pre-adesioni on line per ricevere il vaccino nelle fase d’età sotto i 50 anni (domani, 11 maggio, prenderanno il via quelle dedicate ai 50-54enni).

Sul portale dedicato www.ilpiemontetivaccina.it potranno effettuare la pre-adesione tutte le persone nella fascia d’età 45-49 anni; dal 1° giugno 40-44 anni; dall’8 giugno 30-39; infine, dal 15 giugno, dai 16 ai 29 anni. Sullo stesso sito internet, da oggi, è possibile ricevere il memorandum vaccinale che riassume tutte le informazioni sulla propria pre-adesione, gli appuntamenti già calendarizzati ed i vaccini già effettuati. Il sistema, inoltre, a partire dal giorno successivo alla pre-adesione, genera una fascia temporale di dieci giorni in cui chi si registra presumibilmente verrà chiamato per effettuare il vaccino. Laddove non ancora possibile dare un periodo indicativo, il sistema indicherà il termine massimo della data entro la quale si sarà vaccinati.