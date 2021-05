Mondovì, l’Accademia Montis Regalis presenta la programmazione concertistica per i mesi di maggio e giugno

Dopo l’avvio promettente di sabato 24 ottobre 2020, MondovìMusica, la stagione di concerti della Città di Mondovì in collaborazione con la Fondazione Academia Montis Regalis, si è fermata nel rispetto dei Decreti ministeriali per la lotta al Coronavirus. Ora che, dopo mesi di sospensione, è possibile ricominciare con gli eventi in presenza, l’Academia Montis Regalis è lieta di presentare agli organi di stampa e al pubblico la programmazione concertistica per i mesi di maggio e giugno.

Sabato 15 maggio alle ore 17 una raffinata e gioiosa orchestra di mandolini – la “Piero Paniati” – riempirà il palco di Sala Ghislieri e festeggerà la ripartenza con un repertorio romantico italiano. Sarà un’occasione per il pubblico per riassaporare il piacere di ritrovarsi nel segno della musica, pur nel rigoroso rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.

L’appuntamento successivo è per il primo sabato di giugno, il 5, con un viaggio fra Settecento e Ottocento attraverso musiche di Luigi Boccherini, Felice Giardini, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert.

La settimana successiva, sabato 12 giugno, i Birkin Tree, applaudito gruppo folk, proporranno al pubblico suggestioni da Irlanda, Scozia, Francia e Italia settentrionale mettendo al centro la cornamusa.

Il 19 giugno si conclude il programma concertistico con i Giovani dell’Academia Montis Regalis e Alessandro Palmeri nel doppio ruolo di direttore e solista. La scelta del repertorio mette in luce le diversità stilistiche fra il barocco veneziano del celebre Antonio Vivaldi e lo stile napoletano coevo, splendidamente rappresentato da Alessandro Scarlatti.

L’Academia Montis Regalis, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, ringrazia per il sostegno la Fondazione CRT, la Fondazione CRC, la Compagnia di San Paolo, Intrecci Barocchi, gli Amici dell’Academia Montis Regalis e la Scuola Comunale di Musica di Mondovì.

MondovìMusica 2020/2021

Programma

Sabato 15 maggio 2021 – ore 17.00 – Mondovì – Sala Ghislieri

Non ti scordar di me

Musiche del repertorio romantico italiano

Orchestra Mandolinistica Pietro Paniati

Direttore Fabio Poggi

Sabato 5 giugno 2021 – ore 17.00 – Mondovì – Sala Ghislieri

A piccoli passi

Musiche di L. Boccherini, F. Giardini, W.A. Mozart, F. Schubert

Il Furibondo String Trio

Liana Mosca, violino – Gianni De Rosa, viola – Marcello Scandelli, violoncello

Sabato 12 giugno 2021 – ore 17.00 – Mondovì – Sala Ghislieri

Song and Music from Ireland

Racconti di cornamuse… antichi suoni dell’aria

Musiche dall’Irlanda, Scozia, Francia e nord Italia

Birkin Tree

Sabato 19 giugno 2021 – ore 17.00 – Mondovì – Sala Ghislieri

Musica tra due mari – da Napoli a Venezia

Musiche di A. Vivaldi e A. Scarlatti

I Giovani dell’Academia Montis Regalis

Alessandro Palmeri, direttore e solista

BIGLIETTI

Biglietto intero € 10,00

Biglietto ridotto € 7,00

Prevendita di biglietti sul sito www.academiamontisregalis.it o in sede in orario 9.00/12.00

CONTATTI

Academia Montis Regalis

Via Francesco Gallo 3

Tel. 0174.46351

[email protected]

www.academiamontisregalis.it

SEDE DEI CONCERTI

Sala Ghislieri, Via Francesco Gallo 7

