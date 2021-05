Volley C/F: c’è calendario della seconda fase! Ecco tutte le sfide delle cuneesi

Con un comunicato diffuso ieri sera, lunedì 3 maggio, il Comitato Regionale Piemonte della Fipav ha ufficialmente definito il calendario della seconda fase dei campionati di Serie C maschile e femminile di volley, che vedono diverse squadre cuneesi coinvolte.

Per quanto concerne la Serie C femminile, ai nastri di partenza saranno Martino VBC Savigliano, Sole di San Martino El Gall e Volley Busca.

Come già anticipato nei giorni scorsi, è stata confermata la formula “ad orologio”: Le 12 squadre di un girone B si riuniranno in un unico raggruppamento, che prevede la disputa di 6 gare di sola andata in base ad accoppiamenti predefiniti in cui, secondo la formula ad orologio, tutte le squadre del Sotto-girone B1 affronteranno le squadre provenienti dal Sotto-girone B2.

Questi gli incroci che da calendario attendono le cuneesi:

Sab 15 maggio (1)

Sangone-VBC Savigliano

Safa 2000-Sole di San Martino El Gall

Volley Busca-Cascina Capello Chieri

Sab 22 maggio (2)

VBC Savigliano-Montalto

Rivarolo-Sole di San Martino El Gall

In Volley-Volley Busca

Sab 29 maggio (3)

VBC Savigliano-Safa 2000

Sole di San Martino El Gall-Cascina Capello Chieri

Volley Busca-Rivarolo

Mer 02 giugno (4)

S.G. Chieri-VBC Savigliano

Sole di San Martino El Gall-In Volley

Safa 2000-Volley Busca

Sab 05 giugno (5)

VBC Savigliano-In Volley

Gs Sangone-Sole di San Martino El Gall

Pallavolo Montalto Dora-Volley Busca

Sab 12 giugno (6)

Rivarolo-VBC Savigliano

Sole di San Martino El Gall-Pallavolo Montalto Dora

Volley Busca-Gs Sangone

Questa, invece, la classifica di partenza per la seconda fase del girone B:

Rivarolo 29, Vbc Savigliano 27, Safa 2000 22*, Sole di San Martino El Gall 21, Mts Ser 20, Pallavolo Montalto Dora 15, Volley Busca e In Volley Piemonte 14, Val Chisone 8, Cascina Capello Chieri 7*, Gs Sangone e Ricotto Volley Villafranca 0.

*Una partita da recuperare

Le prime e le seconde classificate della seconda fase accedono ai playoff finali: le sei squadre partecipanti verranno suddivise in due mini-gironi da tre, con gare di sola andata. Le due prime classificate dei mini-gironi accedono al campionato di Serie B2.