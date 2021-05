Volley A2/M – Il punto dopo Gara-3 delle semifinali: fine del viaggio per Cuneo, Siena riapre la serie

Gara-3 delle semifinali playoff risulta fatale alla Bam Acqua S.Bernardo Cuneo. I ragazzi guidati da coach Serniotti, infatti, devono cedere per la terza volta consecutiva a Taranto e devono abbandonare il sogno promozione. Ciò nulla toglie alla grande stagione dei cuneesi, che hanno avuto la sfortuna di presentarsi a questa serie con tanti infortuni a giocatori chiave.

Nell’altra serie Siena prova a riaprire il discorso qualificazione alla finale. La netta vittoria casalinga su Brescia garantisce ai toscani almeno Gara-4. I lombardi mantengono però un vantaggio di 2-1 e proveranno a chiudere i conti nella prossima sfida da giocare in casa, mercoledì 5 maggio.

Prisma Taranto – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (28-26, 25-16, 25-18)

Prisma Taranto: Coscione 3, Fiore 12, Di Martino 11, Padura Diaz 16, Parodi 8, Alletti 9, Presta (L), Hoffer (L), Cottarelli 0, Gironi 2, Goi (L). N.E. Cominetti, Persoglia, Cascio. All. Di Pinto.

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo: Pistolesi 2, Tiozzo 12, Bonola 0, Pereira Da Silva 6, Preti 6, Codarin 2, Sighinolfi 2, Catania (L), Bisotto (L), Chiapello 0. N.E. D’Amato, Gonzi. All. Serniotti.

ARBITRI: Guarneri, De Sensi. NOTE – durata set: 31′, 23′, 29′; tot: 83′

SERIE: Taranto vince 3-0

Emma Villas Aubay Siena – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 3-0 (25-21, 25-17, 25-15)

Emma Villas Aubay Siena: Fabroni 1, Massari 7, Zamagni 5, Romanò 25, Yudin 9, Barone 7, Crivellari (L), Fantauzzo 0, Fusco (L), Panciocco 0. N.E. Della Volpe, Ciulli, Truocchio. All. Spanakis.

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia: Tiberti 1, Galliani 4, Candeli 5, Bisi 8, Cisolla 8, Esposito 9, Crosatti (L), Cogliati 0, Tasholli 0, Franzoni (L), Tonoli 0, Bergoli 0. N.E. Orlando Boscardini. All. Zambonardi.

ARBITRI: Oranelli, Toni. NOTE – durata set: 27′, 24′, 24′; tot: 75′.

SERIE: 2-1 Brescia

Trovatasi nella spiacevole situazione di essere con le spalle al muro, Siena risponde presente con una prestazione di grande qualità e schianta Brescia in soli 75 minuti di gioco. Romanò è l’unico giocatore ad andare in doppia cifra di punti in entrambe le squadre, ma la sua prestazione è fenomenale: 25 punti di cui 21 in attacco con il 78%, 2 muri e 2 ace. Dall’altra parte della rete Bisi, l’ago della bilancia nelle sfide precedenti, non riesce a fare la differenza, con il 29% in attacco, 5 murate subite e 3 errori. Top scorer per i bresciani resta così il cuneese ex-VBC Esposito, con 9 punti. La serie ora torna in Lombardia per Gara-4.

Il prossimo turno

3a giornata Semifinali Play Off Serie A2 Credem Banca

Mercoledì 5 maggio 2021, ore 18.00

Gruppo Consoli Centrale Del Latte Brescia – Emma Villas Aubay Siena

Diretta YouTube