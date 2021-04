Rapina di Grinzane Cavour: i gioiellieri di Langhe e Roero a fianco di Mario Roggero

Caro Mario,

siamo i tuoi colleghi, titolari di gioiellerie, oreficerie, orologerie di Alba e del territorio. Ti scriviamo per manifestarti la nostra vicinanza in un momento che comprendiamo di grande difficoltà per te e per la tua famiglia.

Il nostro è – nell’ambito della categoria dei commercianti – forse il mestiere più rischioso, perchè trattiamo una tipologia merceologica purtroppo particolarmente ambita dal crimine. Oggi ci stringiamo ancora più forte a te, quando un terribile atto come quello che il 28 aprile scorso ti ha visto malauguratamente protagonista insieme ai tuoi cari, ripete ciò che già in passato avevate provato in analoghe e drammatiche circostanze.

Vogliamo farti sapere che tutti noi stiamo dalla tua parte, che è anche la nostra: quella di imprenditori desiderosi di guardare avanti con coraggio, nonostante le difficoltà in questi lunghi mesi di pandemia, lottando contro le avversità in modo fraterno e compatto. Il nostro unico obiettivo è quello di poter lavorare in un contesto sociale di sicurezza, che costituisce l’unica vera premessa grazie alla quale l’economia e la società possono concretamente e stabilmente progredire.

Siamo certi che tu possa percepire il sostegno dell’intera categoria. Ti raggiunga il nostro abbraccio caloroso.

SINDACATO TERRITORIALE DI ALBA E ZONA

I tuoi colleghi.

Albesiano Gioielli – Alba

Boite d’Or – Alba

C.M. Orologi – Alba

Gioielleria Artusio – Alba

Gioielleria Carbone – Alba

Gioielleria Corino – Alba

Gioielleria Martinelli- Alba

Gioielleria Oralba – Alba

Kali – Alba

Paola Rossano Gioielleria – Alba

Ore Preziose – Alba

Riflessi Preziosi – Alba

RM Gioielli – Alba

VIP Gioielleria – Alba

Gioielleria Pasquero – Canale

Oreficeria Delpiano – Cortemilia

Oreficeria Taricco – Dogliani

Oreficeria Violino – Dogliani

Oreficeria Adriano – Monforte

Lugioielli Oreficeria – Montà

Gioielleria Cortese – S. Stefano Belbo

Gioielleria Le Gioie – S. Stefano Belbo