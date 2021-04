Dal 29 aprile riapre il Castello della Manta

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano annuncia con gioia che da giovedì 29 aprile 2021 riapriranno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, i Beni nelle regioni dov’è consentito in base al DPCM del 26 aprile. Nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria entro al massimo 24 ore prima. Le prenotazioni si potranno effettuare sulle pagine web dei singoli Beni a partire da mercoledì 28 aprile.

In Piemonte tornerà visitabile il millenario Castello di Masino a Caravino (TO), la sontuosa dimora di una delle più illustri casate piemontesi, discendente nel mito da Arduino, re d’Italia: oltre a visitare saloni affrescati e arredati, si potrà passeggiare nel monumentale parco all’inglese con il panoramico viale alberato affacciato sulla Serra Morenica di Ivrea, i giardini all’italiana “dei Cipressi” e “delle Rose”, il tempietto neogotico e lo sconfinato Prato di Eufrasia, alla scoperta di alberi secolari e delle fioriture stagionali.

Inoltre, si potrà nuovamente ammirare il Monviso, circondato dalla splendida cornice delle Alpi Cozie, dallo speciale palcoscenico del parco del Castello della Manta, una fortezza medievale dal fascino severo, che nel suo Salone Baronale custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, ispirata ai temi dei romanzi cavallereschi

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BENI DEL FAI

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci.

Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Giorni, orari e biglietti:

Castello e Parco di Masino, via al Castello 1, Caravino (TO)

Giorni: fino al 13 giugno, dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18. Dal 16 giugno: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 22. Sabato e domenica dalle ore 11 alle 19.

Biglietti: Intero € 14, Ridotto (6-18 anni) € 7, Iscritti FAI ingresso gratuito, Studenti fino ai 25 anni e Carta musei € 9, Famiglia € 35

Contatti: 0125 778100; [email protected]

Castello della Manta, via De Rege Thesauro 5, Manta (CN)

Giorni: fino al 31 agosto, dal mercoledì al venerdì, dalle ore 10 alle 18. Sabato, domenica e festivi, dalle ore 11 alle 19.30. Dal 1° settembre al 19 dicembre, dal mercoledì al venerdì, dalle ore 10 alle 18. Sabato, domenica e festivi, dalle ore 10 alle 18.

Biglietti: Intero € 9, Ridotto (6-18 anni) € 4, Iscritti FAI ingresso gratuito, Studenti fino ai 25 anni € 5, Famiglia € 24

Contatti: 0175 87822; [email protected]

www.fondoambiente.it – www.ibenidelfai.it