“Tagli ai trasporti in Valle Vermenagna: pesanti disagi per abitanti e turismo”

Dal 3 Maggio 2021 non circoleranno più i due bus delle Autolinee Nuova Benese che servivano di primissima mattina la Valle Vermenagna. Il bus che scendeva da Limone Piemonte alle 6.00 era utile ai lavoratori che prendevano servizio al mattino presto, e anche a coloro che dovevano raggiungere Cuneo usufruendo del treno delle 6.54.

“Il taglio è stato deciso dalla Regione Piemonte e si aggiunge alla pesante riduzione delle corse attuato in periodo di lock down e confermato successivamente, nonché alla drammatica situazione della Cuneo-Nizza -Ventimiglia. – ha commentato l’Associazione Gruppo Oltre – La domenica l’ultimo treno che parte da Cuneo è ora alle 15.50; il sabato c’è un lungo spazio senza corse da Cuneo, dalle 8.41 fino alle 13.50. Assistiamo ad un progressivo smantellamento del servizio quando invece una politica con un minimo di lungimiranza dovrebbe adoperarsi per favorire il trasporto pubblico e i servizi alle persone.

La riduzione causa pesanti disagi per gli abitanti della valle e per il turismo. Per gli escursionisti è’ stato realizzato uno splendido anello di valle che percorre entrambi i versanti della valle da Roccavione a Limone. I camminatori potrebbero appoggiarsi al treno per gli spostamenti, ma il ridimensionamento del servizio rende tutto più complicato. Gli amici della Valle Roya ci spiegano come tali scelte politiche non abbiano effetti disastrosi solo per le attività turistiche, ma contribuiscano allo spopolamento dei comuni interessati. Rinnoviamo il nostro appello agli amministratori perché facciano sentire la loro voce in difesa dei propri cittadini e si adoperino per il ripristino di un servizio dignitoso” concludono dall’associazione