I laureandi saviglianesi potranno discutere la tesi nella sala del Consiglio Comunale: soddisfatta la Lega Giovani Savian

Nella tarda serata di Lunedì 26 Aprile, il Consiglio Comunale saviglianese ha discusso e votato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di minoranza, Marco Racca (Lega).

I giovani laureandi di Savigliano potranno, su richiesta, discutere la propria tesi di laurea dalla sala del consiglio comunale a titolo gratuito: un vero e proprio passo in avanti dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli studenti universitari. Contributo che verrà ricambiato, seppur indirettamente, anche nel diffondere il buon nome della Città di Savigliano in luoghi autorevoli, quali le aule universitarie.

Grande soddisfazione in merito arriva dalla Lega Giovani Savian per voce dei suoi responsabili locali. Andrea Gaviglio, coordinatore cittadino, commenta: “Accolgo con grande entusiasmo l’approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale della mozione presentata dal consigliere Racca. I giovani devono tornare al centro dell’agenda politica anche a livello locale, noi lo sosteniamo da sempre e continueremo a farlo perché su questa fascia d’età si creano le basi per il futuro. Dare la possibilità agli universitari di discutere la tesi di laurea nella Sala del Consiglio Comunale è un gesto che va in questa direzione e per questo, a nome di tutto il gruppo della Lega Giovani Savian, ringrazio il Sindaco e l’Assessore alla Cultura Senesi per aver accolto la nostra istanza, che auspichiamo, verrà resa attuabile nel minor tempo possibile per rendere disponibile la fruizione già a partire dalla sessione di laurea straordinaria di Giugno.”

Gli fa eco il Vice Coordinatore cittadino, Gabriele Giletta: “La discussione della tesi è indubbiamente un momento di rilevante importanza per la carriera e la vita dello studente universitario. A causa della pandemia, come ben sappiamo, anche quest’ultimo ha subito modifiche non irrilevanti nel metodo. Per questo riteniamo fortemente apprezzabile un gesto di vicinanza ed attenzione da parte delle istituzioni locali, a cui va il nostro plauso per aver saputo affrontare la questione senza divisioni, nell’interesse esclusivo dei nostri giovani.”

