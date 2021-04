Savigliano, il Teatro Milanollo riparte nell’ala polivalente di Piazza del Popolo: “Siamo pronti”

All’interno del Decreto Riaperture, è prevista la riapertura, in zona gialla, anche di teatri, cinema e sale che, quindi, possano ricominciare a vedere una semi-normalità. Proprio per questo, così come lo scorso anno, l’amministrazione comunale saviglianese, in collaborazione con il Teatro Milanollo, è pronta per tornare in scena, e lo farà con le medesime modalità della stagione passata.

“Abbiamo in previsione di fare una stagione teatrale abbastanza nutrita – dichiara l’assessore Petra Senesi – la nostra idea sarebbe fare circa 6-7 speciali al mercoledì sera, a partire dal 23 giugno fino al 4 agosto. Dato il successo ottenuto lo scorso anno, continuiamo con la collaborazione di “Piemonte dal vivo“. Per quanto riguarda le tematiche, recupereremo gli spettacoli che avevamo già in calendario per quest’inverno è che poi non siamo mai riusciti a portare in scena, con l’aggiunta do qualche novità”.

Nota dolente è il fatto che il meraviglioso Teatro Milanollo, non potrà ancora aprire le porte lasciando senza fiato gli spettatori, che per moltissimi anni, hanno goduto della bellezza della struttura. “Questa scelta – spiega Senesi – di non utilizzare il teatro, ma optare per l’ala polivalente di piazza del Popolo, è stata fatta tramite una scelta ragionata. All’interno del teatro, rispettando le normative anti covid ci sarebbero stati solamente 80 posti a sedere, troppi pochi per una città come Savigliano, e il bacino d’utenza che può arrivare a prendere. L’ala invece, permette di arrivare a 180, con la facilità di gestire in struttura gli spettatori e contingentare l’area. Noi siamo pronti per una nuova stagione, e faremo il possibile per rispettare le aspettative di tutti!”.