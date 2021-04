A Bra torna “Il grido dello sport” con la Kubo Dance Concept (FOTO e VIDEO)

Si conclude oggi il flashmob “Il grido dello sport – Sport in regola contro le regole” organizzato dalla UISP Piemonte. Una manifestazione di protesta per ribadire a gran voce la necessità di un aiuto concreto al mondo delle associazioni sportive dilettantistiche, gravemente danneggiate dalle chiusure imposte per l’emergenza Coronavirus. Dopo Montà d’Alba (VEDI QUI), anche Bra è stata teatro di balli e coreografie, ma soprattutto di un’esibizione fatta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento. A prendervi parte, l’associazione Kubo Dance Concept.”Questo è un flashmob per far vedere a tutti quanti che abbiamo delle regole, ma soprattutto disciplina. Vogliamo che ci lascino continuare a fare sport. Le associazioni dilettantistiche sono necessarie sia per il benessere fisico che psichico” ha detto Mariella Marengo, della UISP di Bra-Cuneo. Il 1º maggio previsto un altro appuntamento che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Di seguito un estratto dell’intervista a Mariella Marengo, vicepresidente del comitato territoriale Bra-Cuneo della UISP (QUI L’INTERVISTA COMPLETA):

Di seguito le immagini della manifestazione: