Campionati italiani di pesca a spinning: Federico Marengo e Sandro Tomatis alla finalissima di Perugia!

Per la prima volta nella storia, due atleti della provincia di Cuneo saranno tra i protagonisti della finale dei Campionati italiani di pesca a spinning.

Il braidese Federico Marengo (quarto classificato) e il fossanese Sandro Tomatis (quinto), tesserati per la Granda FC, hanno “brillato” sul fiume Sarca a Dro, in Trentino, nella semifinale individuale trota-torrente con esche artificiali da riva. In totale ben 100 partecipanti provenienti da tutto il Nord Italia, suddivisi in 10 settori di fiume.

Nella finalissima, in programma il 29-30 maggio al fiume Topino di Perugia, saranno presenti 100 atleti da tutta l’Italia e che hanno avuto il pass passando dalle semifinali.