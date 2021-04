Volley A2/M – Il punto dopo Gara-3 dei quarti di finale: Bam Acqua S.Bernardo Cuneo e Brescia, si va!

La Bam Acqua S.Bernardo Cuneo scaccia il fantasma Reggio Emilia, vince Gara-3 e si qualifica per le semifinali dei playoff di Serie A2. La prestazione dei ragazzi di coach Serniotti è stata lucida e determinata, con la grande voglia di togliersi dalla mente la sconfitta infrasettimanale in Gara-2. Ad opporsi ai biancoblu sarà Taranto.

L’altra semifinale vedrà opposte Siena e Brescia. I lombardi sono stati autori di una prestazione fenomenale, andando a vincere al tie-break in casa di Bergamo, schiacciasassi della stagione e vincitrice della Coppa Italia. L’enorme esperienza di Cisolla e compagni ha dunque avuto la meglio sulla qualità bergamasca. Le due semifinali sono già in partenza: Gara-1 è prevista per mercoledì 21 aprile.

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo: Pistolesi 3, Tiozzo 7, Sighinolfi 5, Pereira Da Silva 17, Preti 11, Bonola 10, Codarin (L), Catania (L). N.E. Rainero, Bisotto, D’Amato, Chiapello, Gonzi, Galaverna. All. Serniotti.

Conad Reggio Emilia: Pinelli 1, Ippolito 6, Scopelliti 4, Bellei 13, Maiocchi 9, Mattei 7, Partesotti (L), Ristic 1, Loglisci 1, Morgese (L), Suraci 0, Sesto 2, Catellani 0. N.E. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Prati, Venturi. NOTE – durata set: 25′, 28′, 26′; tot: 79′

Agnelli Tipiesse Bergamo – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 2-3 (26-28, 25-22, 25-19, 20-25, 14-16)

Agnelli Tipiesse Bergamo: Finoli 4, Terpin 22, Cargioli 10, Santangelo 25, Pierotti 13, Milesi 3, Rota (L), D’Amico (L), Fedrizzi 2, Signorelli 2. N.E. Umek, Ceccato, Sormani. All. Graziosi.

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia: Tiberti 3, Galliani 21, Candeli 6, Bisi 27, Cisolla 16, Esposito 7, Crosatti (L), Franzoni (L), Cogliati 0, Tasholli 2, Bergoli 1. N.E. Tonoli, Orlando Boscardini, Ghirardi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Cavalieri, Vecchione. NOTE – durata set: 34′, 30′, 31′, 27′, 23′; tot: 145′

Grande sorpresa, dunque, da Bergamo e Brescia, che combattono per due ore e mezza, fino ai vantaggi del tie-break di Gara-3 per decidere chi potrà disputare le semifinali. La spunta Brescia, che pur sotto due set a uno trova la forza di ribaltare una situazione impossibile grazie ai 27 punti di Bisi e ai 21 di Galliani. Non bastano Santangelo e Terpin ai padroni di casa, che devono salutare in modo molto amaro la possibilità di dare l’assalto alla A1. I bresciani, ora, carichi del successo, si preparano alla semifinale con Siena.

Il programma

Gara 1 Semifinali Play Off A2 Credem Banca

Mercoledì 21 aprile 2021, ore 19.00

Emma Villas Aubay Siena-Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Diretta YouTube

Prisma Taranto-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

Diretta YouTube