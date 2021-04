Aggredito capotreno in stazione a Fossano: nota congiunta del senatore Bergesio e del sindaco Tallone

Il capotreno del regionale veloce Torino-Savona, è stato aggredito presso la stazione ferroviaria di Fossano, questa mattina.

«È intollerabile ed inaccettabile subire un’aggressione in pieno giorno mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. I cittadini devono poter viaggiare in sicurezza e senza paura così come i lavoratori di Rfi devono svolgere il loro servizio senza timori. Oggi più che mai è di attualità l’esigenza di un presidio fisso presso la stazione ferroviaria di Fossano, continueremo la nostra battaglia affinché questo si realizzi in una città come Fossano che è crocevia strategico del traffico ferroviario tra il Piemonte e la Liguria» il commento del senatore Lega Giorgio Maria Bergesio, consigliere comunale, e del sindaco di Fossano Dario Tallone che esprimono la loro solidarietà al capotreno aggredito e ringraziano gli agenti della Polfer intervenuti.

