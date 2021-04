Volley C/M – Il punto dopo la nona giornata: GoOld Racconigi vince, Cuneo cade

La nona giornata del campionato maschile di pallavolo di Serie C era quella del ritorno in campo dopo tre giornate di stop. Per la GoOld Racconigi tutto si è svolto come da copione, con una netta vittoria sul campo di una comunque combattiva Cogal Volley Savigliano. Sconfitta per l’altra prima in classifica, la Bam Mercatò Cuneo, per mano del Villanova/VBC Mondovì.

I giovani cuneesi si presentavano in formazione rimaneggiata e poco hanno potuto contro gli esperti rivali. L’ultima partita del girone doveva essere la sfida tra Mercatò Alba ed Hasta Volley, ma è stata rinviata all’ultimo minuto.

Hasta Volley – Mercatò Alba RINVIATA

Inatteso rinvio della sfida fra Alba e Asti. La spiegazione ci giunge per mano della sempre disponibilissima società albese e del suo staff: “All’ultimo momento un ragazzo dell’Hasta Volley è stato a contatto stretto con un positivo, quindi per evitare che entrambe le squadre la prossima settimana potessero essere per 14 giorni in quarantena, abbiamo rinviato la partita. Il recupero è programmato per venerdì 16, ma stiamo cercando di spostarlo al giovedì, per evitare di disputare due gare in due giorni”.

Villanova/VBC Mondovì – Bam Mercatò Cuneo 3-1 (25-22; 25-15; 20-25; 30-28)

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Villanova/VBC Mondovì si prende il derby di ritorno con la Bam Mercatò Cuneo vendicando la sconfitta dell’andata. Tanta solidità soprattutto al centro per i monregalesi, che solo nel terzo set hanno perso l’orientamento finendo per cedere ai cuneesi. I giovani di coach Salomone sono incappati in una serata decisamente storta, tra molte defezioni (mancavano entrambi i liberi, rimpiazzati da alcuni ragazzi più giovani e l’opposto Cardona) e la scarsa verve di alcuni attaccanti di palla aperta come Vergnaghi e Agapitos. Cuneo lascia in questo modo la GoOld Racconigi in testa alla classifica da sola. Proverà a rispondere subito ospitando Asti nel prossimo turno. Villanova/VBC, invece, scavalca Alba al terzo posto. La trasferta di Racconigi è la prossima tappa per i monregalesi.

Cogal Volley Savigliano – GoOld Racconigi 1-3 (21-25; 25-20; 15-25; 18-25)

Vittoria e primato solitario per la GoOld Racconigi, che sconfigge per la seconda volta la Cogal Volley Savigliano. La formazione di casa, però, ha combattuto strenuamente e conquistato il secondo set con una partenza a razzo (11-1 grazie al servizio di Gemma) che non ha lasciato scampo agli ospiti. Da lì in poi, però, gli esperti racconigesi hanno trovato di nuovo il bandolo della matassa e portato a casa l’intera posta in palio. Per Savigliano da segnalare i centrali Mellano e Couliblay che disputano la miglior partita della stagione e mettono a segno ben 23 punti, con zero errori commessi. Proprio Savigliano andrà ad Alba il prossimo sabato, mentre Racconigi ospiterà il Villanova/VBC Mondovì.

Coach Bogliacini a fine gara è soddisfatto a metà della prestazione dei propri atleti: “Sarebbe bello giocare sempre così al centro, 25 punti tra attacco e muro con ampi margini di miglioramento. In battuta abbiamo fatto la miglior partita della stagione 5 punti diretti e solo 3 errori. Peccato però che poi siamo stati incostanti in ricezione e potevamo fare qualcosa di più nella gestione dell’attacco. Alcune situazioni gestite in maniera diversa potevano permetterci di ambire a qualcosa di più.”

SERIE C, GIRONE B2 – LA CLASSIFICA

GoOld Racconigi 18;

Bam Mercatò Cuneo 15;

Villanova/VBC Mondovì 12;

Mercatò Alba 11*;

Cogal Volley Savigliano 3;

Hasta Volley 0*.

* una partita in meno

SERIE C, GIRONE B2 – PROSSIMO TURNO

RECUPERO GIORNATA 9

Venerdì 16 aprile, ore 21.00, Asti

Hasta Volley – Mercatò Alba

GIORNATA 10

Sabato 17 aprile, ore 18.00, Cuneo

Bam Mercatò Cuneo – Hasta Volley

Sabato 17 aprile, ore 18.30, Racconigi

GoOld Racconigi – Villanova/VBC Mondovì

Sabato 17 aprile, ore 20.30

Mercatò Alba – Cogal Volley Savigliano