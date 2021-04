Tre atleti del Circolo Schermistico Cuneo puntano la fase nazionale del campionato italiano di Scherma

Leonardo Giamello, Mariavittoria Lauria e Giorgio Pellegrino. Sono i tre atleti del Circolo Schermistico Cuneo che nel prossimo fine settimana – a partire da domani, sabato 10 aprile – si giocheranno a Torino l’accesso alla fase nazionale del campionato italiano di Scherma nelle categorie Cadetti (under 17), Giovani (under 20) e Assoluti Fioretto. Per il Piemonte nella sezione nazionale un solo posto in palio per i maschi, due per le femmine.

Intanto nello scorso fine settimana un altro atleta cuneese, Thomas Giordano (oggi Mangiarotti Milano), ha tentato di conquistare uno dei 20 posti a disposizione nelle categorie Cadetti e Giovani Fioretto a disposizione della Lombardia. Nonostante la splendida fase a gironi nei Giovani l’atleta ha fallito l’obiettivo.

A fine aprile toccherà invece al giovane cuneese Enrico Lauria (tesserato con il Club Scherma Ancona) lanciarsi alla conquista di uno dei 13 posti assegnati alle Marche nelle categorie Giovani e Assoluti Fioretto.

