Racconigi e i distretti del commercio

Novità a Racconigi.

Il Comune ha aderito, il 31 marzo scorso, al bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei distretti del commercio in compresenza con Fossano, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Genola, Marene, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano e Trinità.

“Abbiamo ritenuto di essere parte attiva del distretto della pianura. In un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, per poter sostenere e rilanciare l’economica territoriale, sono fondamentali collaborazioni e sinergie. Questo è il primo passo di un progetto in divenire, che vedrà coinvolti tutti questi Enti in un rapporto di crescita condivisa“, hanno dichiarato il sindaco Valerio Oderda e l’assessore al Commercio e Manifestazioni Annalisa Allasia.