Go Wine presenta gli eventi 2021 sul territorio

L’associazione Go Wine ha definito il calendario 2021 degli eventi sul territorio di Alba, Lan­ghe e Roero. «In questo lungo periodo non ci siamo mai fermati», dicono dall’associazione, «pur pesando molto una sosta che dura di fatto da cinque mesi, quando si concluse a fine ottobre l’evento de I Grandi Terroir del Barolo a Mon­forte d’Alba. È stata costante l’intenzione di tenere rapporti con i soci, in zona e in Italia, attraverso varie forme di comunicazione: intanto la guida Cantine d’Italia 2021 è uscita a metà dicembre e sarà presentata il 24 maggio con un evento ufficiale a Bologna». Sul territorio di Langhe e Roero gli appuntamenti sul campo sono tre: I Grandi Terroir del Barolo, dodicesima edizione, sabato 15 e do­menica 16 maggio a Monforte d’Alba; la Festa dei Vini Autoctoni del Piemonte, programmata per sabato 10 luglio 2021 ad Alba; la Festa del Vino, domenica 19 e do­menica 26 settembre, sempre ad Alba. «Siamo pronti a partire non appena sarà possibile», dichiara il presidente Massimo Corrado «e ripartiremo con lo stesso approccio della scorsa estate: massima attenzione alle prescrizioni richieste, ma al contempo voglia di fare e di stabilire un momento di reincontro con le persone». A questi tre appuntamenti si affiancherà, sem­­pre sul territorio, l’attività più legata ai soci Go Wine, con un calendario di appuntamenti e incontri conviviali da maggio a dicembre. Tra questi, il Festival della Cucina che coinvolgerà gli chef stellati del territorio. In Italia, Go Wine promuoverà il tour di Barolo, Bar­­ba­re­sco e Roe­­ro con ap­pun­tamenti fra maggio e settembre a Milano, Ro­ma, Ge­­nova e Bologna.