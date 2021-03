Saluzzo: presentate le linee di azione per la candidatura a Distretto del commercio

Sono 25 i comuni interessanti nel progetto di candidatura di Valli Varaita, Po e Bronda e il Comune di Saluzzo a Distretto del Commercio e che vede come capofila, l’Unione Montana Val Val Varaita e, come partner, l’Unione dei comuni del Monviso e il Comune di Saluzzo.

Il progetto è stato strutturato al fine di partecipare al bando regionale per valorizzare, sostenere e rinnovare i tanti negozi di vicinato e l’intero settore del commercio nel territorio. “Siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti- sostiene il Presidente Dell’Unione Val Varaita Silvano Dovetta – speriamo che questo progetto possa essere finanziato dalla regione Piemonte. Il nostro intento è di lavorare comunque in ogni caso. Non è una partenza e non è un arrivo ma è un proseguimento di una strada. Solamente lavorando insieme il territorio può crescere”. Dello stesso parere, è anche il Presidente dell’Unione dei comuni montani, Emidio Meirone il quale sostiene che quello descritto, è un progetto che potrebbe accogliere dentro di se, molte più persone: “Il tessuto in questione è molto buono e bisogna rivitalizzarlo sulla formazione di chi il progetto lo vive. Sarebbe un gran bel segno che il tutto venisse finanziato”.

Il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni conferma la grande opportunità che apporta una collaborazione creata su una grande tradizione anche commerciale che non viene di certo scoperta oggi. “L’idea -dichiara il primo cittadino- è di creare progetti integrati e crediamo che questa partnership possa avere una buona risoluzione”.

La consulenza tecnica è affidata allo studio «Chintana» di Torino, che specifica il primo cittadino Calderoni: “Conosce molto bene il territorio avendo apportato consulenza anche in altri progetti”. Le linee strategiche del distretto del commercio del Monviso saranno invece curate da Aldo Viapiana, consulente già docente di materie economiche presso la Scuola di Economia e Management dell’Università di Torino, il quale dichiara: “Noi abbiamo già scritto alcune linee strategiche ma vogliamo condividerle con tutti i soggetti per migliorarle modificarle ed arricchirle. Alla fine di questo percorso, che sarà attorno alla fine di ottobre avremo un punto strategico definito“.

Alla Fondazione «Amleto Bertoni», ente strumentale del Comune di Saluzzo, saranno affidati i compiti di animazione territoriale e di comunicazione delle iniziative.