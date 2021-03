Verzuolo, incontro tra Comune e Confartigianato Cuneo per riflettere sullo stato di salute del settore e sulle iniziative future

Un incontro per riflettere sullo stato di salute delle imprese artigiane e per ragionare sulle iniziative future da intraprendere al fine di uscire dalla crisi causata dal Coronavirus. È avvenuto tra l’Amministrazione comunale di Verzuolo e la rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo, nelle persone di Daniela Minetti, presidente della Zona di Saluzzo dell’Associazione, e Joseph Meineri, direttore generale.

Il Sindaco GianCarlo Panero ha illustrato la situazione a Verzuolo e le iniziative necessarie per le piccole imprese locali. «La crisi occupazionale ha ora raggiunto anche i giovani e le imprese più radicate, categorie che prima del Covid nella nostra Provincia versavano in una situazione meno grave rispetto al resto del Paese – ha spiegato il primo cittadino -. Verzuolo conta oltre 20 imprese artigiane e molte aziende del settore bellezza quali parrucchieri ed estetisti: occorre sostenerle nel mantenimento dell’occupazione perché è ciò che consente il superamento della crisi, non l’assistenzialismo».

Al fine di favorire il settore, la Giunta prosegue con gli investimenti pubblici; sarà anche necessario promuovere gli incentivi nazionali (come il bonus facciate ed il bonus 110%). Sul versante della ricerca del lavoro resta attivo lo sportello che in collaborazione con l’Azienda Formativa Professionale (AFP) mira a rafforzare il rapporto tra i tre istituti scolastici superiori ed il mondo del lavoro stesso. «Fondamentale anche coltivare il legame tra aziende e territorio – prosegue Panero -: la sostenibilità, intesa come salute, l’ambiente, e il rapporto con la comunità sono concetti chiave per il settore. Essenziale quindi valorizzare i prodotti locali, intrecciando positivamente turismo, cultura, commercio e artigianato».

A questo si aggiunge il Fondo comunale da 77mila euro (in prossima erogazione) alle imprese colpite dalla crisi del virus nel 2020 e ritenute idonee. Inoltre, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno accolto con favore alle iniziative sviluppate da Confartigianato Imprese Cuneo per affrontare la crisi in atto. In particolare, con riferimento ai vari “bonus” legati al mondo della casa, l’Associazione artigiani ha attivato una innovativa piattaforma – www.bonus-casa.eu – che non solo “mette in rete” imprese, professionisti e privati, ma diventa un utile strumento per gestire e controllare le varie fasi connesse all’ottenimento delle agevolazioni.

Di rilievo, in questo contesto, la recentemente costituitasi rete di imprese e professionisti “Saluzzo Casa”, operante appunto nell’area saluzzese, che raggruppa 14 tra aziende del settore e professionisti.

«Ringraziamo – hanno commentato la presidente Minetti e il direttore Meineri – il Sindaco Panero per l’attenzione e disponibilità dimostrataci. Il settore artigiano e, in generale, il tessuto della micro, piccola e media impresa, costituisce l’asse portante del tessuto produttivo sui nostri territori. Riteniamo quindi fondamentale il dialogo e la sinergia con le amministrazioni locali». In conclusione il Sindaco e i rappresentanti di Confartigianato dichiarano: «È importante lavorare assieme per sostenere la rigenerazione sociale, economica e urbana nell’ottica di un “patto di sviluppo” per una Verzuolo che cresca e valorizzi la categoria degli artigiani e l’occupazione».

c.s.