La villanovese Michela Sibilia eletta nel Consiglio Regionale Fidal: “Ora mettiamo in pratica quanto proposto”

Con quasi il 70% dei voti, Clelia Zola è il nuovo presidente del Comitato Regionale della Fidal Piemonte per il prossimo quadriennio olimpico 2021/2024.

Un risultato netto che premia il gruppo di lavoro “Insieme per il Piemonte” nato a supporto della candidatura della Zola di cui fa parte anche la villanovese Michela Sibilla eletta consigliere con 3.032 preferenze personali, risultando così la quarta più votata.

Un bel risultato per l’ex atleta dell’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo con oltre 10 titoli regionali conquistati e più volte finalista ai campionati nazionali, che appese le scarpette al chiodo per dedicarsi agli studi (iscritta al 5° anno di Medicina) è rimasta attiva come tecnico.

“Sono molto contenta per il risultato ottenuto da Clelia e da tutto il gruppo: siamo felici di essere riusciti a coinvolgere nel nostro Progetto una gran numero di società Piemontesi dandoci fiducia – spiega Michela – Ora viene la parte più difficile e stimolante: riuscire a realizzarlo, pur consapevoli delle difficoltà che l’intera società sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria con la quale dovremo convivere almeno per la prima parte del nostro mandato”.

Un risultato auspicato e accolto con grande soddisfazione dal Direttivo del sodalizio Monregalese: era dal 1996-2000 che un dirigente dell’Atletica Mondovì non sedeva in consiglio regionale quando l’allora Presidente Gianfranco Ferrero era stato eletto in appoggio a Enzo Gasco.

Fabio Boselli commenta: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla prof.sa Clelia Zola ed in particolare alla nostra Michela per il bel risultato personale raggiunto. Questo è frutto anche dell’ottima reputazione che gode la nostra società, grazie ad una storia quasi trentennale, ad una disponibilità e collaborazione che ci è riconosciuta da tutti. Siamo certi, con Michela, di poter portare i valori della passione, del lavoro e della dedizione che caratterizzano la nostra associazione anche in un ambito Regionale. La nostra volontà è quella di vedere l’atletica leggera uscire dalle dinamiche, e talvolta delle diatribe, delle piccole realtà locali: soprattutto ora!”.

