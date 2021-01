Volley A2/M LIVE: clamorosa rimonta Siena batte Cuneo 3-2

Seconda giornata di ritorno per la Serie A2 Maschile di Volley: la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo fa visita all’Emma Villas Aubay Siena. SEGUI LA DIRETTA DI SIENA VS CUNEO SET PER SET.

SESTETTO SIENA

Fabroni in regia, opposto Romanò, centrali Zamagni e Barone, in banda Della Lunga e Yudin, libero Fusco.

SESTETTO CUNEO

Pistolesi al palleggio, opposto Wagner; in mezzo Sighinolfi e Codarin, schiacciatori Preti e Tiozzo, libero Catania.

PRIMO SET

Avvio in equilibrio (5-5) con diversi errori al servizio e le prime giocate di Preti da una parte e Romanò dall’altra. Il primo tentativo di allungo è cuneese: primo tempo vincente di Sighinolfi, poi l’attacco di Preti da posto 4, è 6-8. Match che resta equilibrato: una invasione per parte a muro, 9-10. Punteggio che resta ancora inchiodato in una sostanziale parità: Preti bene anche in pipe, 12-13. Biancoblu che alzano il muro: Codarin e Tiozzo mandano i piemontesi sul +3 (12-15 e time out Siena). Cuneo che riesce a mettere pressione alla ricezione avversaria: Siena stoppata dai muri e dagli errori in attacco (13-18). Sfuma subito il vantaggio cuneese: due errori di Wagner rimettono i toscani a -1 (17-18 e time out Serniotti). Ace di Fabroni, 19-19. Finale punto a punto: Preti colpisce da zona 4 dopo una bella difesa biancoblu (21-22 e time out Spanakis). Al rientro in campo Cuneo spinge, Preti mette giù il 21-23 dopo l’attacco di Wagner smorzato dal muro. L’opposto brasiliano ospite regala due set point a Cuneo (22-24): Della Lunga annulla il primo. Romanò manda in rete il servizio, Cuneo passa 23-25.

SECONDO SET

La seconda frazione di gioco inizia bene per gli ospiti che, dopo il vincente di Romanò, sfruttano al meglio la serie in battuta di Sighinolfi che porta il parziale sul 1-3 con ottime giocate di Preti, Codarin e Wagner. Timida la risposta dei padroni di casa ancora con Romanò che gioca bene col il muro (2-4). Cuneo gioca bene e mantiene distanze da Siena ribattendo colpo su colpi ed allungando a +3 con il diagonale vincente di Tiozzo. I padroni di casa non mollano trascinati da Romanò ma gli errori dell’attacco senese vanificano il tentativo di rimonta: Cuneo vola sul 7-11. Dopo il time-out il gioco a muro di Romanò, l’invasione di Preti ed il muro di Zamagni sull’attacco ancora di Preti riporta Siena sotto. Yudin, infine, completa la rimonta. A chiudere il parziale negativo di Cuneo ci pensa Sighinolfi e successivamente con Codarin magistralmente imbeccati con il primo tempo magistralmente disagnati da Pistolesi (12-14). Yudin cerca di tenere in corsa i suoi ma Preti allunga con due ace consecutivi ed un servizio devastante che porta ad un attacco forzato di Romanò fuori. Cuneo vola sul 13-18. Preti continua a forzare e mette a referto altri due ace con gli ospiti che si portano sul 13-20. Le due formazioni mantengono i propri turni offensivi senza grandi affanni e Cuneo si porta sul 16-23. Il primo tempo di Sighinolfi concede a Cuneo sette set point. Della Volpe annulla il primo ma nulla può Siena sul diagonale di Codarin per il 18-25 finale.

TERZO SET

Parte forte Siena che si porta sul 3-1 Romanò in grande spolvero. Wagner incassa due muri ed una battuta out ma è lui stesso a non demordere e portare Cuneo sul 5-3. Dellalunga e Romanò sfondano centralmente poi ancora Romanò incanta con un pallonetto: Siena scappa sul +4. Dopo il time-out chiamato da coach Serniotti Tiozzo gioca con le mani del muro e Wagner, al termine di un lungo scambio, chiude in pallonetto per l’8-6. I padroni di casa non demordono e tre errori gratuiti di Cuneo riportano Siena a +5. Sighinolfi manda in rete il proprio turno di battuta, Yudin gioca con le mani di Wagner ed il punteggio si porta sul 14-8. Cuneo non riesce ad entrare pienamente nel set e Yudin allunga ancora 16-9: coach Serniotti chiama il secondo time-out. Preti suona la carica e Cuneo accorcia con un attacco vincente ed un ace, poi Romanò chiude il turno di servizio di Cuneo. 18-12. Siena non perde concentrazione e trascinato da Romanò allunga ancora poi Wagner commette errore di rotazione e Siena dilaga: 20-12. Yudin sale in cattedra: ace ed attacco dalla seconda linea per il 22-13 che sa di pietra tombale sul set. Cuneo abbozza un tentativo di reazione ma il set termina senza grandi emozioni con la difesa ospite sull’attacco di Romanò che termina fuori. 25-17.

QUARTO SET

Molti errori in battuta da entrambe le parti in avvio di set con l’equilibrio totale sino al 4-4. Il primo break lo firma per i padroni di casa Romanò con due ace che portano Siena sul 7-5. Coach Serniotti inserisce Galaverna al posto di Preti ma è ancora Romanò a gonfiare il petto giocando con le mani del muro: 8-5 Siena. Barone alza il muro su Tiozzo e Wagner, i padroni di casa allungano 12-8. E’ Romanò l’autentico trascinatore di Siena il 14-8 è suo e Cuneo scricchiola. Il muro dei cuneesi fatica ad arginare gli attacchi di Siena: Yudin e Dallalunga in pipe fanno volare Siena a +7 costringendo coach Serniotti al secondo time out. Codarin prova a suonare la carica per i suoi con due punti consecutivi ma Yudin buca le mani del muro ed il risultato si porta sul 18-12. Tiozzo mura Romanò ma Dallalunga riporta le distanze bruciando sul tempo il muro. Break forse decisivo per l’economia del set con il pallonetto di Fabbroni ed il muro di Barone su Tiozzo: 22-15. L’errore in battuta di Tiozzo concede il primo di otto set point a Siena. Due non vanno a buon fine ma l’errore di Bonola in battuta chiude i giochi: 25-18 e si va al tie break.

QUINTO SET

Inizio di tie break choc per Cuneo con Wagner che si fa murare per due volte da Barone ma la reazione è immediata: Wagner in diagonale e l’errore di Yudin portano il parziale sul 2-2. Preti risponde due volte a Romanò e Yudin, Wagner e Yudin steccano in battuta: la parità non si sblocca (5-5). Il primo break lo firma il solito Romanò con una diagonale imprendibile: 8-6 Siena e cambio campo. Ancora Romanò va in ace con un bolide su Preti e coach Serniotti non può far altro che chiedere il time-out per tentare di raffreddare la mano al giocatore senese. Siena mantiene il distacco sul 10-8 e Cuneo rimanda in campo Preti per il finale di set. I padroni di casa dilagano e si portano sul 12-8 con un attacco di Dallalunga al quale la difesa cuneese non riesce ad opporsi. Sighinolfi spara nettamente out l’attacco centrale e Siena si porta sul +5. L’attacco vincente di Wagner ed il muro di Codarin portano il punteggio sul 13-10, Cuneo prova a rifarsi sotto. Siena si affida alle mani di Yudin che attacca in parallela e si guadagna il primo match point nel quale Codarin sbaglia l’attacco. Siena chiude 15-10 e conclude una strepitosa rimonta.