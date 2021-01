Frana di Monforte d’Alba (località Panirole): intervento da 450.000 euro

La Provincia ha approvato, con decreto del presidente Federico Borgna del 29 dicembre scorso, il progetto definitivo di consolidamento del dissesto verificatosi sulla strada provinciale 163 Barolo-bivio sp 57 nel comune di Monforte d’Alba, in località Panirole e che ha determinato il restringimento della carreggiata. L’intervento di 450.000 euro, di cui 319.314 euro per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) e 130.686 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, è inserito nel Piano operativo infrastrutture 2014-2020 Fsc Mit in base alla convenzione siglata tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.

Il progetto prevede la ricostruzione del tratto stradale danneggiato dalla frana e la messa in sicurezza mediante una migliore regimazione delle acque piovane. Oltre al ripristino del corpo stradale, è prevista la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale del rio mediante elementi prefabbricati scatolari, di manufatti “deformabili” e facilmente ripristinabili come le gabbionate per la stabilizzazione della parte superficiale della scarpata, elementi di fondazione profonda per stabilizzare l’attraversamento e i manufatti e, infine, opere di drenaggio.

c.s.