Volley A2/F: la LPM Bam Mondovì è seconda in classifica, sconfitto il CUS Torino per 3-0!

La formazione monregalese si impone in tre set combattuti e supera Pinerolo, prossimo avversario, ma le universitarie hanno dato battaglia (25-22; 25-23; 25-22)

Brillante vittoria della LPM Bam Mondovì, che nel recupero dell’Epifania si impone per 3-0 contro il CUS Torino. La sfida è comunque stata oltremodo combattuta in quanto le cussine sono arrivate con l’intenzione di vendere cara la pelle. Così è stato, e i parziali (25-22; 25-23; 25-22) lo dimostrano in maniera evidente.

LA CRONACA

SET 1

La LPM Bam Mondovì si schiera con il sestetto abituale, Scola in palleggio, Taborelli opposto, Hardeman e Tanase bande, Molinaro e Mazzon centrali, libero De Nardi.

Il CUS Torino risponde con Pinto e Sainz in banda, Severin in palleggio opposta a Vokshi, Mabilo e Batte centrali. Il libero è, a sorpresa, Gamba e non Torrese.

3-2. Fast di Mazzon e Mondovì inizia avanti, seppur faticando un po’.

6-4. Tanase in contrattacco dopo una insidiosa battuta di Mazzon. La LPM Bam Mondovì ottiene il primo break dell’incontro.

9-6. Out il servizio di Taborelli, ma il “Puma” si è già preso un cuscinetto.

11-9. Primo tempo di Mabilo, il CUS prova a chiudere.

13-12. Batte mura Taborelli, le ospiti sono di nuovo vicine.

16-13. Pipe di Hardeman in contrattacco. Il CUS era arrivato sul 13-13, ma ora deve chiamare time-out.

17-17. Muro subito da Tanase e di nuovo tutto pari. Questa volta è un alterato coach Delmati a fermare il gioco.

18-20. Muro di Sainz su Molinaro, CUS avanti di due e secondo time-out Mondovì.

20-20. Ace di Molinaro su Sainz e ultimo time-out del set, ovviamente per Torino.

22-21. Diagonale di Hardeman e break Mondovì, che è di nuovo avanti.

24-21. Taborelli in contrattacco, il “Puma” si è ritrovato nel momento più utile e siamo al set point.

25-22. Lo chiude Hardeman, 1-0 Mondovì.

SET 2

3-2. Contrattacco di Hardeman, decisamente on fire questa sera.

5-5. Punto per il CUS, ma la LPM Bam Mondovì sembra giocare con tranquillità.

8-7. Tanase a punto in attacco, molto equilibrio in questo frangente.

10-10. Hardeman ancora a segno, questa sera è inarrestabile.

12-13. L’equilibrio continua a regnare, Taborelli sbaglia un attacco da seconda linea.

15-15. Mazzon mura la pipe di Pinto, nessuna delle due formazioni riesce a staccarsi.

17-15. Ancora muro, questa volta Molinaro su Sainz, che viene sostituita da Venturini.

18-15. Break lungo di Mondovì, e il CUS chiama time-out.

18-17. Dopo un’azione confusa il punto va alle ospiti, che provano a ricucire.

20-17. Due attacchi vincenti di Tanase riportano il “Puma” a +3 e secondo time-out CUS Torino.

21-19. Primo tempo di Batte che riporta ancora una volta Torino a contatto. Time-out coach Delmati.

23-22. Ancora a segno le ospiti, ora la partita è vibrante. Time-out Mondovì.

24-22. Lungolinea vincente di Hardeman e siamo al set point per le padrone di casa.

25-23. Ci pensa ancora Hardeman, autrice di un set mostruoso.

SET 3

2-3. Ancora punto di Hardeman per la LPM Bam Mondovì.

5-5. Taborelli riporta la parità, un po’ meno in evidenza del solito l’opposto monregalese.

6-9. Attacco out di Tanase e primo time-out coach Delmati.

9-11. Hardeman attacca a segno in diagonale ma le ospiti sono molto più propositive in questo parziale.

11-11. Hardeman a muro e Taborelli in contrattacco riportato la situazione in parità. Time-out CUS Torino.

13-12. Invasione di Severin in palleggio e la LPM ha recuperato lo svantaggio.

15-15. Punto di Venturini, che ha sostituito Sainz per le ospiti a fine secondo set. Le cussine non vogliono cedere.

17-15. Molinaro pulisce sotto rete, +2 LPM e time-out ospite.

19-16. Contrattacco vincente di Tanase, ora il “Puma” si sta esprimendo molto bene.

19-18. Attacco out di Taborelli dalla “pipe”. La panchina monregalese chiede un tocco e si prende in cambio un cartellino giallo.

21-20. Time-out coach Delmati, che vuole chiarire qualche concetto in vista del finale di set.

24-21. Pallonetto vincente di Molinaro e tre match point Mondovì.

25-22. L’attacco out di Pinto consegna la vittoria a Mondovì.

