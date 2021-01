Savigliano: il “grazie” degli organizzatori per la riuscita del Concerto di Capodanno

I tanti messaggi di apprezzamento ricevuti sul Concerto, ci rendono particolarmente felici e consapevoli di aver portato un momento di serenità e di speranza a chi ha seguito in tv su Telecupole o attraverso il canale you tube di TRS la serata. Come Associazioni che hanno organizzato la serata crediamo sia doveroso condividere e ringraziare quanti hanno permesso la realizzazione dell’evento .

Non potendo contare sugli introiti dei biglietti e, ovviamente , sui fondi raccolti per il contrasto al covid , il concerto è stato realizzato grazie al sostegno della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, della Fondazione CRS , ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Piemonte.

Vorremmo inoltre ringraziare per la disponibilità dei siti in cui sono stati registrati i vari interventi: La Città di Savigliano, l’Assessorato e l’ufficio cultura; la Banca CRS per la concessione di palazzo Taffini; la Fondazione Ente Manifestazioni; L’Abate di S. Andrea don Paolo Perolini; l’Arciconfraternita della Pietà.

E per l’aiuto: La Consulta Cultura; la direzione ASLCN1, in particolare l’Ufficio Stampa e la Direzione sanitaria di Savigliano; il personale medico ed infermieristico dell’Ospedale SS Annunziata; i soci ed amici delle nostre Associazioni

Infine un grazie a tutti gli artisti che si sono esibiti, per l’ alta professionalità e passione con cui hanno interpretato i loro brani, per il sapiente lavoro del regista Alfonso De Filippis e del ”nostro” direttore artistico Ubaldo Rosso .

Non vogliamo inoltre dimenticare i supporti media per l’informazione divulgata (fra cui Ideawebtv, ndr).

GRAZIE A TUTTI PER IL SOSTEGNO E PER L’APPREZZAMENTO.

Ricordiamo che il concerto sarà replicato da Telecupole can15 mercoledi 6 gennaio alle ore 22. Fino a mercoledì 6 gennaio è sempre disponibile sul canale you tube di TRS LINK DIRETTO DEL VIDEOYOUTUBE:

https://youtu.be/I7vy1OfP1UY

Un sentito ringraziamento a quanti vorranno sostenere gli Amici dell’Ospedale e gli Amici della Musica nelle loro iniziative.

Amici dell’ospedale di Savigliano IBAN: IT39M06305 46851 00001014252

Amici della Musica di Savigliano IBAN IT55Y0630546854000140100346

Arrivederci al 2022