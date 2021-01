“Firmato lo sblocco dei cantieri dell’Asti-Cuneo, è una data storica”

“Il ministro Gualtieri ha firmato gli atti aggiuntivi di Astm con il Mit sull’Asti-Cuneo per lo sblocco dei cantieri. Una notizia che non solo il Piemonte ma tutto il Paese aspettava da tempo. Dopo 12 anni di vuote promesse e di false ripartenze, di battaglie dentro e fuori il Parlamento, i lavori per il completamento dell’autostrada A33 Asti Cuneo, un’infrastruttura strategica per il territorio e le sue comunità, potranno finalmente riprendere“. Lo scrivono, in una nota, i parlamentari piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.

“Per la Lega, che sulla questione ha sollecitato più volte nelle ultime settimane il ministro dell’Economia, – commentano i parlamentari leghisti – si tratta di una vittoria importante. Oggi è una data storica perchè manteniamo un impegno preso con i cittadini, la dimostrazione che quando ci sono la serietà, la buona volontà e la dedizione i risultati si ottengono. Un ringraziamento, infine, al ministro Gualtieri per avere contribuito a superare questa situazione di stallo. Ora ci attendono tre anni di lavori per completare i 9 km mancanti!! La nostra terra merita di più“.