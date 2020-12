Le prime 910 dosi di Vaccino anti-Covid sono arrivate in Piemonte. Cirio: “La speranza riparte da qui”

Le prime 910 dosi del vaccino anti-Covid destinate al Piemonte sono arrivate in mattinata all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino e, in questi minuti, sono in viaggio verso i 10 punti di somministrazione dislocati in tutta la regione. Soddisfazione da parte del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per questo primo punto di partenza verso un graduale ritorno alla vita normale, nel 2021, dopo un anno profondamente segnato dalla pandemia da Coronavirus: “Eccole qui, sono appena arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid destinate al nostro Piemonte. Ora dall’ospedale Amedeo di Savoia di Torino saranno trasportate verso le altre province del Piemonte. La speranza riparte da qui“.