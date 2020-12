Coronavirus, ad Alba 133 attualmente positivi

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 133. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 26. I guariti da inizio pandemia sono 514.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“Anche questa settimana i dati continuano a diminuire, pur se non di molte unità, e gli albesi positivi sono ancora più di un centinaio – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Ai cittadini chiedo il massimo senso di responsabilità durante le festività natalizie, non solo rispettando le disposizioni del decreto legge, ma cercando di mettere in atto tutti i comportamenti per poter evitare una ricaduta tra qualche settimana. Facciamo sì che dopo queste feste i nostri ragazzi possano tornare a scuola e le nostre attività riprendere a lavorare”.

Le disposizioni del Decreto Natale del 18 dicembre 2020

Da lunedì 21 dicembre a mercoledì 6 gennaio

– Coprifuoco dalle 22 alle 5

– Vietati gli spostamenti tra le regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case

Zona rossa 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

– Spostamenti: vietati tutti gli spostamenti salvo se motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità

– Visite ad amici e parenti: durante i giorni festivi e prefestivi è possibile spostarsi verso una sola abitazione privata nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli già ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni

– Negozi: chiusi negozi e centri estetici, restano aperti generi alimentari, prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri, barbieri, lavanderie

– Ristorazione: sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

– Attività motoria: consentita nei pressi della propria abitazione, come l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale

Zona arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

– Spostamenti: consentiti all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri, ad eccezione dei capoluoghi

– Ristorazione: sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

– Negozi: aperti fino alle ore 21

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a [email protected]