Il Comitato Piemonte VdA della LND ha presentato il Bilancio Sociale 2020

Si è tenuta nella giornata di oggi la conferenza di presentazione del Bilancio Sociale 2020 del Comitato Regionale tramite la piattaforma Webex.

Un giorno molto importante per lo sport dilettantistico ma non solo, è stato presentato il Bilancio Sociale del 2020 e oggi sono anche intervenute tre personalità importanti sia per lo sport che per la Regione.

Sono intervenuti nella conferenza Gabriele Gravina, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Alberto Cirio Presidente della Regione Piemonte. E’ intervenuto anche, seppure in video e non in diretta, il Presidente Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilla.

La conferenza è cominciata con le parole di Christian Mossino, presidente del Comitato Regionale Piemonte e Val d’Aosta dove ha sottolineato l’importanza del poter dare tali informazioni riguardo al bilancio. Si è detto orgoglioso di poter presentare in conferenza una cosa unica in Italia: “Deve essere orgoglio delle società, far conoscere cos’è stato fatto in 4 anni, tutto finalizzato a uno scopo, ossia l’interessamento del calcio dilettantistico.

Da oggi abbiamo dato e portato bene alle società di calcio, tante persone hanno collaborato e suggellato quello che volevamo portare a tutti ossia il bilancio sociale.”

A prendere la parola dopo Christian Mossino è stato il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina per i suoi ringraziamenti e le sue considerazioni.

“Per questo straordinario strumento e progetto, i miei complimenti a tutti per aver centrato per primi il traguardo di un’iniziativa particolarmente straordinaria. Questo Bilancio Sociale deve inorgoglire voi, la Lega e tutto il calcio italiano, è stato un assett strategico il calcio per favorire lo sviluppo dell’intero paese.

Un percorso di trasparenza e valorizzazione di un profilo scientifico a tutti quelli interessanti a questo mondo. Progetto importante sotto un profilo strategico e crescente per il comitato Piemonte Valle d’Aosta con un primo bilancio sociale del calcio dilettantistico con il quale c’è responsabilità sociale e rappresenta il sociale.”

Prosegue il Presidente Gravina: “Oggi parliamo di calcio rappresentato da un comitato che per la prima volta decide di valorizzare il proprio livello di trasparenza. E’ un’iniziativa che spero possa essere imitata da tutti coloro che hanno interesse e partecipano al nostro mondo e modo di essere e agire. Ringrazio il comitato, consiglio e tutti quelli che hanno contribuito a questo progetto che è alla prima edizione ma crescerà e migliorerà sempre di più.”

Dopo le parole del presidente Gravina, è intervenuto per un breve discorso anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Porto con piacere il saluto a tutti da parte della regione e dall’amministrazione regionale, lo sport è tra le realtà più sacrificate, salvaguardata attività motoria ma quella delle federazioni manca a tutti noi, per il benessere fisico, psichico e per educazione.

Quanto tempo e spazio un ragazzo spende all’interno di una società sportiva? Bisognerebbe tener conto sempre di queste dinamiche e anche quando vengono private di queste libertà garantire la sicurezza dei ragazzi.

Sono tematiche complicate e bisogna essere prudenti ma avere buon senso, alla fine della primavera ci sarà un bando specifico per sostenere lo sport e la sopravvivenza di tante realtà sportive. Sento e tocco con mano le difficoltà delle società, presidenti di società con responsabilità sempre più alte. E’ quasi eroico ed ecco perchè le federazioni sono importanti, per far sentire meno soli i presidenti.

Noi investiremo anche con un sostegno economico, per mettere in sicurezza e per aiutare le nostre società sportive. Questo bilancio aiuta perché da trasparenza utile per far sì che noi come regione interveniamo dove serve. Ringrazio tutti e tutto il mondo dello sport e le persone che se ne vanno per ultime dallo stadio per raccogliere palloni.”