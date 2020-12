Costituito il gruppo politico “Fossano in Azione”

Sarà Gianfranco Dogliani, già consigliere comunale e provinciale, a coordinare il gruppo fossanese, coadiuvato da Matteo Blengino. Gianfranco Dogliani dichiara: “Ringrazio il deputato Enrico Costa per la fiducia riposta nella mia persona. Dopo la mia lunga militanza in Consiglio Provinciale e in Consiglio Comunale, ritengo che una persona civile e intelligente debba considerarsi a disposizione dei cittadini sempre e che si possa fare politica anche fuori dalle istituzioni. Per questo ho deciso di aderire al progetto di Carlo Calenda, che con il suo pragmatismo e la sua competenza oggi rappresenta, secondo me, l’area liberale e moderata che può convogliare quegli elettori che non si sentono rappresentati dai populismi di destra e sinistra.

A Fossano vogliamo portare avanti un percorso di ascolto e di proposta, non solo sulle tematiche di carattere nazionale, ma anche sulle questioni di carattere locale.

Il nostro auspicio è quello di coinvolgere persone competenti ed entusiaste in questo gruppo, l’unica strada per costruire, insieme, un progetto liberale che possa dare risposta alle grandi sfide che ogni giorno ci attendono.”

Matteo Blengino afferma: “Sono felice di entrare a far parte di questo progetto assieme all’amico Gianfranco, grazie alla sua esperienza sono certo che riusciremo a coinvolgere tutti quei cittadini che si rispecchiano nei valori liberali che contraddistinguono il movimento di Azione. Per chi lo volesse, siamo presenti anche con una pagina facebook denominata: Fossano In Azione.”

On. Enrico Costa dichiara: “Giorno dopo giorno Azione cresce in provincia di Cuneo grazie all’adesione di persone apprezzate nelle loro comunità. Gianfranco e Matteo, due cari amici, sono molto motivati e sapranno coinvolgere tanti fossanesi intorno al nostro progetto.”

c.s.