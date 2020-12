Serie D LIVE: Caronnese-Fossano finisce 1-1. RIVIVI LA DIRETTA

Decima giornata di campionato per il Girone A di Serie D: il Fossano fa visita alla Caronnese. SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SU IDEAWEBTV.IT

FORMAZIONI UFFICIALI CARONNESE-FOSSANO

PRIMO TEMPO – RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA CRONACA

1′ – Si gioca! (ore 14.30)

1′ – 4-3-3 per ambo le formazioni (4-5-1 per il Fossano in fase difensiva): gli ospiti scherano già due dei tre nuovi arrivati Brondi e Alfiero (Marin in panchina).

7′ – Nessuna occasione in questo avvio, fasi di studio e sempre 0-0

18′ – Fossano che tiene bene difensivamente, dopo quasi 20′ è sempre 0-0

20′ – OCCASIONE CARONNESE! Lancio lungo di Cosentino che pesca Corno in area: aggancio e diagonale sinistro, palla fuori

21′ – ANCORA CARONNESE! Scaringella difende bene palla, lanciato sulla destra, rientra in area sul sinistro e calcia, colpendo il palo esterno!

30 – Inserimento di Corno da sinistra e cross teso: blocca Merlano.

40′ – OCCASIONE FOSSANO! Bel movimento di Alfiero che protegge la sfera al limite dell’area, sulla porta sul mancino e batte sul primo palo: il portiere respinge, sulla palla Giraudo che, contrastato, manda alto.

44′ – AMMONITO Brondi (F)

45’+1 – INTERVALLO A CARONNO PERTUSELLA: CARONNESE-FOSSANO 0-0

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte (15.33)

49′ – AMMONITO Costa (C)

55′ – Miracolo Merlano!! Banfi manda in porta Corno che, a tu per tu con il portiere, prova a piazzarla: spettacolare intervento del numero 1, che salva in corner.

58′ – VANTAGGIO FOSSANO! Coulibaly scappa in contropiede, entra in area ed insacca! 1-0 Fossano!

59′ – Scaringella ha la chance per pareggiare subito, si salva il Fossano

63′ – AMMONITO Di Salvatore (F)

65′ – Dentro Gualtieri per Costa nella Caronnese

68′ – AMMONITO Clivio (F)

69′ – Fuori Fogliarino, dentro Bertoglio nel Fossano

70′ – Spazio a Santonocito per Calì nei rossoblu

72′ – Banfi strozza troppo il sinistro da buona posizione, palla a lato

73′ – Bergesio in campo per Coulibaly nel Fossano; Vernocchi per Gargiulo nella Caronnese

75′ – PAREGGIO CARONNESE! Grande giocata di Putzolu che con uno stop a seguire spettacolare aggancia un lungo lancio, evitando in diretto marcatore e trafiggendo Merlano, 1-1.

80′ – Dentro Lazzaretti per Albani nel Fossano

82′ – AMMONITO Lazzaretti (F)

88′ – Galvagno prende il posto di Di Salvatore nel Fossano

90′ – 4′ di recupero

90’+5 – AMMONITO Bertoglio (F)

90’+6 – FINISCE QUI! Caronnese-Fossano 1-1