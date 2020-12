Volley A2/M: La maledizione è finalmente spezzata, VBC Synergy Mondovì – Brescia 3-2!

Il VBC Synergy Mondovì vince la prima sfida stagionale dopo sei sconfitte e lo fa nel modo in cui ci ha abituati. Una prestazione tutta di lotta, di grinta e in rimonta al tie-break, dopo essere stato sotto 1 set a 0 e 2 set a 1. Dopo cinque set di battaglia il punteggio recita 23-25; 25-19; 19-25; 25-17; 15-11.

Non può ancora scendere in campo il nuovo acquisto, il palleggiatore brasiliano Putini: per regolamento, dato che è stato tesserato dopo la data originaria di questo recupero-COVID, non può giocare. Ci sarà però domenica per la trasferta di Cantù.

LA SINTESI

Il primo set vive sulle ali dell’equilibrio, non nessuna delle due formazioni capace di prendere più di due punti di vantaggio. Nel finale il VBC Synergy Mondovì arriva fino al 23-22, ma due muri vincenti di Orlando Boscardini permettono agli ospiti di strappare nel momento decisivo e portarsi sull’1-0.

La formazione monregalese si tiene a contatto anche nel secondo parziale, anzi prova anche a scappare. Il primo tentativo viene respinto dagli ospiti, ma il secondo è decisivo. Il VBC sale di colpi a muro e conquista nettamente il secondo set, 25-19.

A parti invertite è il terzo set, nei termini come nel punteggio. Brescia accelera nella seconda parte del parziale grazie a una maggiore incisività al servizio e a muro. Gli ospiti si portano in questo modo a un solo set dalla vittoria.

Il VBC Synergy Mondovì non vuole lasciare nulla di intentato nella quarta frazione e inizia subito con grande concentrazione. Brescia, per contro, inizia a mostrare crepe in ricezione mano a mano che il set va avanti. Con questi presupposti i monregalesi conquistano il set 25-17 e forzano il tie-break.

Il quino set è teso, i padroni di casa sentono un po’ di pressione ma riescono a cambiare campo sull’8-5. Da lì Brescia prova a rientrare, ma senza successo e un attacco di Borgogno chiuse la contesa.

LA CRONACA

SET 1

Il VBC Synergy Mondovì non può ancora schierare il nuovo acquisto Putini ma punta ancora su Milano in palleggio. Gli altri titolari sono Borgogno e Cominetti schiacciatori, Paoletti opposto, Festi e Marra centrali. Tutto secondo copione, quindi, con Pochini libero a chiudere proprio i titolari.

La Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia risponde con Tiberti al palleggio, Bisi opposto, Cisolla e Galliani in banda, Orlando Boscardini e Candeli al centro, Franzoni libero.

2-3. Attacco vincente di Bisi, Festi difende di spalla e la traiettoria quasi termina in campo.

5-5. Primo tempo di Marra e secondo punto personale per lui, il VBC Synergy Mondovì tiene bene il campo per ora.

8-7. Ace di Cominetti, secondo di partita per lui.

10-10. Attacco di Cisolla, il muro di Milano finisce out.

13-11. Attacco out di Bisi e Mondovì ottiene un break, molto raro finora.

14-16. Attacco out di Cominetti, che fa il paio con quello di Paoletti poco prima. Situazione rovesciata e time-out coach Barbiero.

17-17. Attacco in rete di Cisolla dopo un lungo scambio in cui i padroni di casa si sono messi in luce a muro e gli ospiti in copertura. Time-out Brescia.

20-20. Borgogno a segno in attacco, molto efficace il cambio palla monregalese finora.

23-22. Contrattacco vincente di Cominetti dopo una grande difesa/alzata di Paoletti.

23-24. Orlando Boscardini cancella Festi al centro, Brescia si conquisa un set point e la panchina monregalese chiama il suo secondo time-out.

23-25. Ancora Orlando Boscardini a muro, questa vola su Paoletti. Nonostante un’ottima figura, Mondovì perde il primo set.

SET 2

2-3. Invasione a muro di Marra, Brescia si tiene avanti in questo inizio.

6-4. Festi mura Bisi, il VBC Synergy Mondovì si porta avanti, sul successivo servizio successivo Brescia commette fallo di formazione.

6-6. Favore reso, anche Mondovì commette fallo di posizione sul servizio di Tiberti.

8-7. Paoletti a segno in attacco, il secondo set sembra seguire i binari del primo.

11-9. Ace di Festi e Mondovì si porta sul +2.

13-10. Contrattacco vincente di Paoletti, il VBC va sul +3 (massimo vantaggio di tutta la partita) e time-out Brescia.

13-12. Ace di Cisolla e gli ospiti si riavvicinano.

15-15. Primo tempo vincente di Brescia e di nuovo tutto pari.

17-18. Errore al servizio di Galliani ma in questo frangente gli ospiti sembrano avere qualcosa in più.

20-19. Fallo di invasione fischiato a Tiberti e time-out Brescia.

22-19. Paoletti mura Cisolla, +3 Mondovì.

24-19. D’astuzia Paoletti usa il muro e conquista cinque set point per Mondovì. Nemmeno il videocheck chiesto da Brescia cambia l’esito della giocata.

25-19. Marra mura Bisi e il VBC conquista un ottimo secondo set.

SET 3

2-3. Borgogno a punto in attacco per il VBC Synergy Mondovì, recupera uno dei due punti di svantaggio.

5-6. Due punti di fila di Cisolla a cui risponde Paoletti, in questa particolare sfida tra giocatori per cui l’età non sembra contare.

10-10. Non riesce la difesa a Festi su attacco di Galliani, si va avanti di equilibrio anche in questo parziale.

11-14. Muro di Cisolla in raddoppio su Marra al centro. Time-out coach Barbiero.

14-17. Ace di Bisi che il videocheck conferma, il VBC si era avvicinato ma gli ospiti sono di nuovo distanti.

16-19. Errore al servizio di Cisolla ma Brescia resta comunque a +3.

18-22. Mani-out di Paoletti, che continua a essere il migliore per i padroni di casa.

19-22. Contrattacco di Borgogno, Brescia per sicurezza preferisce parlarci su e chiama time-out.

19-24. Orlando Boscardini mura Cominetti e siamo al set point ospite.

19-25. Ancora Orlando Boscardini a muro, questa vola su Borgogno. Set Brescia, che si porta nuovamente in vantaggio.

SET 4

3-2. Attacco vincente di Galliani al termine di un lungo scambio. Il VBC Synergy Mondovì sembra però voler dare battaglia anche in questa frazione.

6-4. Mani-out di Paoletti e i padroni di casa rimettono la testa avanti.

8-7. Mani-out di Paoletti, Brescia prova a rientrare però, ora è più vicina.

11-9. Errore al servizio di Cisolla, i padroni di casa iniziano ad approfittare di qualche passaggio a vuoto degli ospiti.

12-9. Pallonetto vincente di Cominetti in contrattacco e time-out Brescia.

15-11. Primo tempo di Festi seguito dall’ace di Cominetti, e massimo vantaggio del set per il VBC.

17-13. Festi sbaglia il servizio, vediamo se Brescia riuscirà a rientrare.

19-13. Errore in attacco di Cisolla e secondo time-out Brescia.

20-15. Delicato primo tempo di Candeli a punto, si è visto poco il centrale bresciano questa sera. Entra Tasholli per Bisi.

23-17. Primo punto per Tasholli, da posto 1. Mondovì resta avanti di tanto.

24-17. Attacco vincente di Paoletti che chiama sette set point per la sua formazione.

25-17. L’ace di Cominetti chiude subito. Si va al tie-break, il quarto in sette partite per i monregalesi.

SET 5

2-3. Attacco vincente di Bisi, ma le squadre combattono a viso aperto.

6-4. Milano di astuzia frega la difesa di Brescia, +2 VBC Synergy Mondovì.

8-5. Paoletti mete giù una palla difficilissima e il VBC va al cambio campo sul +3.

9-5. Primo tempo vincente di Festi e Brescia chiama time-out.

9-7. Murato questa volta Festi, con Cominetti che non riesce a coprire. Questa volta è coach Barbiero a chiedere time-out.

11-8. Mura Festi su Galliani, nel bene e nel male il centrale monregalese è decisivo.

12-8. Attacco di Cominetti chiamato inizialmente out, ma il videocheck ravvisa il tocco a muro. Time-out Brescia, il secondo.

14-10. Paoletti in contrattacco, cinque match point Mondovì…

14-11. Bisi annulla il primo, ne restano quattro.

15-11. Borgogno attacca, il VBC Synergy Mondovì vince in rimonta la prima partita della stagione.

