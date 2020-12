Volley A2/M – Il punto dopo la nona giornata di andata: tutto va come deve andare

Va agli archivi anche la nona giornata di andata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile. Lo fa con una serie di partite che non offrono particolari sorprese, se non in pochi casi.

La giornata delle formazioni cuneesi è in chiaroscuro. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo rimonta due set a Taranto dei tanti ex e rinforza il suo terzo posto in classifica. Il VBC Synergy Mondovì combatte strenuamente ma poco può contro Bergamo, al momento di un altro livello.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Prisma Taranto 3-2 (26-28, 22-25, 25-16, 25-22, 15-12)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pistolesi 2, Galaverna 18, Sighinolfi 9, Pereira Da Silva 19, Preti 20, Codarin 10, Bonola 0, Catania (L), Bisotto 0. N.E. D’Amato, Gonzi, Chiapello. All. Serniotti.

Prisma Taranto: Coscione 2, Fiore 7, Di Martino 13, Padura Diaz 19, Gironi 23, Alletti 9, Cascio 1, Cottarelli 0, Goi (L), Hoffer 0. N.E. Presta, Persoglia, Di Felice. All. Di Pinto.

ARBITRI: Pristera’, Bassan. NOTE – durata set: 34′, 31′, 25′, 29′, 22′; tot: 141′

LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAROLE DI COACH SERNIOTTI

Agnelli Tipiesse Bergamo – Synergy Mondovì 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)

Agnelli Tipiesse Bergamo: Finoli 3, Terpin 14, Cargioli 12, Santangelo 8, Pierotti 13, Milesi 3, Rota (L), D’Amico (L), Ceccato 0, Signorelli 3. N.E. Umek, Mancin, Sormani. All. Graziosi.

Synergy Mondovì: Milano 1, Cominetti 11, Festi 9, Paoletti 11, Borgogno 6, Bussolari 6, Pochini (L), Fenoglio 0, Marra 0. N.E. Ferrini, Bosio, Camperi. All. Barbiero.

ARBITRI: Mattei, Prati. NOTE – durata set: 26′, 28′, 25′; tot: 79′

LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAROLE DI MANUEL BUSSOLARI

Sieco Service Ortona – Pool Libertas Cantù 3-0 (25-17, 25-20, 25-18)

Sieco Service Ortona: Pedron 1, Sette 11, Fabi 7, Cantagalli 15, Marinelli 6, Simoni 12, Pesare (L), Toscani (L). N.E. Menicali, Rovetto, Shavrak, Del Fra, Carelli. All. Lanci.

Pool Libertas Cantù: Dzavoronok 1, Bertoli 8, Gianotti 3, Motzo 12, Galliani 4, Mazza 4, Pellegrinelli (L), Picchio 0, Butti (L), Corti 0, Monguzzi 3. N.E. Regattieri, Malvestiti. All. Battocchio.

ARBITRI: Zingaro, Di Bari. NOTE – durata set: 21′, 27′, 26′; tot: 74′

Dopo il sorpasso subito da Bergamo nell’anticipo di sabato, Ortona riconquista in 24 ore la vetta della Serie A2. Lo fa sconfiggendo in maniera molto netta Cantù, alla seconda sconfitta consecutiva. La sfida non ha storia: troppo netta la voglia degli abruzzesi di vendicare la caduta a Brescia di sette giorni fa. Cantagalli fa la parte del leone con 15 punti ed è ben assistito dai compagni. Dall’altra parte Motzo prova a tenere a galla i lombardi con 12 punti, ma è troppo poco. Proprio Cantù è il prossimo avversario di Mondovì, in quella che si preannuncia essere una partita piuttosto equilibrata.

Cave del Sole Geomedical Lagonegro – Conad Reggio Emilia 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)

Cave del Sole Geomedical Lagonegro: Fabroni 1, Armenante 9, Spadavecchia 3, Scuffia 19, Mazzone 4, Molinari 8, Bellucci 0, Battaglia 0, Marretta (L), Maccarone 1. N.E. All. Tubertini.

Conad Reggio Emilia: Pinelli 1, Ippolito 13, Scopelliti 6, Bellei 18, Ristic 6, Mattei 9, Morgese (L), Loglisci 1, Maiocchi 0. N.E. Suraci, Sesto, Catellani. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Nicolazzo, Palumbo. NOTE – durata set: 27′, 26′, 27′; tot: 80′

Quarta vittoria consecutiva di Reggio Emilia, che ha decisamente ingranato dopo le due sconfitte iniziali. A cadere, questa volta, è Lagonegro, ancora priva di Tiurin e presentatasi alla partita con soli 10 effettivi. A nulla serve la seconda grande prestazione consecutiva di Scuffia di fronte agli emiliani. Questi ultimi prendono quindi l’ascensore e si portano in quarta posizione solitaria nella classifica di A2, a soli due punti da Cuneo e uno sopra a Santa Croce e Taranto.

Kemas Lamipel Santa Croce – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 0-3 (18-25, 17-25, 21-25)

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 0, Di Silvestre 5, Robbiati 3, Bezerra Souza 22, Colli 5, Copelli 9, Sposato (L), Sorgente (L), Turri Prosperi 0, Cappelletti 0, Di Marco 0. N.E. Caproni, Mannucci, Andreini. All. Montagnani.

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia: Tiberti 2, Galliani 11, Orlando Boscardini 8, Bisi 17, Cisolla 10, Candeli 3, Tasholli 0, Bergoli 0, Franzoni (L), Cogliati 0. N.E. Tonoli, Ghirardi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Rolla, Cruccolini. NOTE – durata set: 22′, 23′, 29′; tot: 74′

L’unica sorpresa di questa giornata è la nettissima caduta casalinga di Santa Croce contro Brescia. I lombardi sono un’altra formazione che sembra aver superato i sonni di inizio stagione, anche se sono ancora privi dell’ex-VBC Esposito sono alla seconda vittoria consecutiva dopo l’1-4 dell’inizio stagione. A Santa Croce non è utile la prestazione di Bezerra Sousa (22 punti), che combatte fino alla fine ma deve soccombere al lavoro di gruppo bresciano, guidato da Bisi e Cisolla. Proprio Brescia, in questo stato di forma, sarà la prossima avversaria di Cuneo, sabato alle ore 18.00.

BCC Castellana Grotte – Emma Villas Aubay Siena 1-3 (25-19, 24-26, 12-25, 22-25)

BCC Castellana Grotte: Garnica 2, Vedovotto 6, Patriarca 9, Cazzaniga 9, Dall’Agnol Dal Bosco 11, Erati 12, De Santis (L), Van Dijk 8, De Pandis (L), Zonta 0, Ottaviani 0, Gitto 0. N.E. Rosso, Palmisano. All. Gulinelli.

Emma Villas Aubay Siena: Salsi 2, Yudin 10, Panciocco 8, Romanò 29, Della Lunga 11, Truocchio 9, Fusco (L), Della Volpe 0, Fantauzzo 0. N.E. Ciulli, Milordini. All. Spanakis. ARBITRI: De Simeis, Traversa.

NOTE – durata set: 23′, 33′, 21′, 28′; tot: 105′

Ufficialmente in crisi Castellana Grotte, sconfitta anche in casa da Siena e capace di racimolare soltanto 4 punti in 5 partite. Siena, per contro, si libera del calendario ostico che l’ha vista impegnata contro Ortona e Bergamo in successione. Lo fa festeggiando una bella vittoria, ottenuta in rimonta dopo aver perso il primo set. Va anche detto che la formazione pugliese è probabilmente quella che in Serie A2 è stata maggiormente dal COVID-19 e dalle sue conseguenze: la lista di indisponibili e atleti non ancora al meglio è piuttosto lunga, e i risultati sono le dirette conseguenze.

SERIE A2 – LA CLASSIFICA

Sieco Service Ortona 19 (8 gare giocate),

Agnelli Tipiesse Bergamo 17 (6),

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 14 (7),

Conad Reggio Emilia 12 (8),

Kemas Lamipel Santa Croce 11 (7), Prisma Taranto 11 (6),

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 10 (7),

Emma Villas Aubay Siena 7 (5),

Pool Libertas Cantù 6 (5),

BCC Castellana Grotte 4 (5),

Cave del Sole Geomedical Lagonegro 3 (8), Synergy Mondovì 3 (6)

SERIE A2 – LE PARTITE DELLA SETTIMANA

Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 19.00

Agnelli Tipiesse Bergamo – Sieco Service Ortona

Sabato 19 dicembre 2020, ore 18.00

Prisma Taranto – BCC Castellana GrottE

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Domenica 20 dicembre 2020, ore 18.00

Sieco Service Ortona – Kemas Lamipel Santa Croce

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave del Sole Geomedical Lagonegro

Pool Libertas Cantù – Synergy Mondovì

Domenica 20 dicembre 2020, ore 19.00

Emma Villas Aubay Siena – Conad Reggio Emilia