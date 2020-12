Alba, con la zona gialla e le Notti della Natività primi passi di un ritorno alla normalità (FOTO e VIDEO)

Nel giorno in cui il Piemonte diventa zona gialla, prove di normalità anche ad Alba, dove le Notti della Natività hanno colorato le vie del centro storico. Immersi nel freddo di Dicembre, i cittadini cominciano a respirare un’aria di ottimismo. La speranza è tanta anche se non manca un’incertezza diffusa davanti allo spettro di nuove chiusure. Riaprono bar e ristoranti, i dehors si popolano e le strade si affollano. Molti ne approfittano per fare acquisti in vista del Natale, tanti per concedersi una piacevole distrazione.

In piazza Duomo telefoni al cielo per catturare la cascata di luci che tinge le mura del comune o immortalare il grande albero di natale che svetta al centro della piazza. Non sono mancati assembramenti e code davanti ai negozi, ma nemmeno le mascherine sui volti.