Bra: test rapido antigenico gratuito alla Farmacia Bianchi, per persone in difficoltà economiche

La Farmacia Bianchi, in via Marconi, 40 a Bra, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale a cui vanno i sentiti ringraziamenti per la pronta collaborazione nell’iniziativa, continua a svolgere l’importante servizio di test rapido antigenico per il Covid-19.

L’attività viene svolta nel rispetto delle linee guide improntate dal Ministero della Salute e con la collaborazione di un’infermiera professionale che si occupa dei prelievi biologici. Il risultato viene dato in pochi minuti e l’esito viene poi inserito nel portale WebCovid della Regione Piemonte.

La farmacia ha scelto di aiutare le persone che a causa delle difficoltà economiche non possono sostenere la spesa, offrendo loro il servizio. Questo grazie, anche, alla collaborazione con la Caritas braidese.

Il servizio è su prenotazione allo 0172-412209 e 347-9506969. In vista delle imminenti vacanze Natalizie il servizio diventerà ancora di maggior utilità per tutti proteggendo noi stessi e i nostri cari per un Natale in sicurezza!

Andrea Tassara, Farmacia Bianchi Bra