I Musei di Saluzzo aderiscono all’iniziativa “Piccoli Musei Narranti”

I Musei sono chiusi e non possono accogliere i loro visitatori.

Hanno però deciso di far sentire la loro voce e la loro presenza dedicando sei appuntamenti, dal 10 dicembre al 28 gennaio, sulla pagina facebook MuSa @MuseiSaluzzo, in adesione all’iniziativa lanciata dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei.

La proposta ideata dall’associazione si chiama “Piccoli Musei Narrranti – #chiusinonfermi” e invita a creare dei video utilizzando narrazioni speciali e significative in grado di rappresentare i musei, i loro territori e le loro comunità di riferimento.

MuSa – Musei di Saluzzo, in collaborazione con gli attori del Teatro del Marchesato di Saluzzo, che condividono insieme a noi la dolorosa esperienza di chiusura, propongono narrazioni in tema alle realtà museali saluzzesi e storie di personaggi legati alla città e al territorio circostante. Per il pubblico sarà un’occasione inedita per accedere virtualmente in alcune sale dei musei civici di Saluzzo accompaganti dalla voce e dalla recitazione di un cast d’eccezione.

Le narrazioni, le letture e le poesie dedicate ai personaggi chiave dei nostri musei e alla Città verranno proposte secondo il seguente calendario:

10 dicembre 2020 – Casa Pellico

Giuseppina Pellico racconta alcuni fatti salienti di suo fratello Silvio grazie all’interpretazione di Pia Ghigo.

Silvio Pellico con la voce di Tiziana Rimondotto: ”Ode a Saluzzo”.

17 dicembre 2020 – Pinacoteca Matteo Olivero

ll Cavalier Burgo, mecenate del pittore divisonista Matteo Olivero, con la Cronaca della vita artistica e personale dell’artista. Recitazione: Mauro Bocci

7 gennaio 2021 – Castiglia – Museo della Civiltà Cavalleresca

Griselda, celeberrima figura di Boccaccio scelta dal marchese di Saluzzo come sua sposa, ci racconta la sua storia con la voce di Chiara Miolano

14 gennaio 2021 – Castiglia – Museo della Memoria Carceraria

Il carceriere Schiller tratto da “Le Mie Prigioni” letto da Valerio Dell’Anna

21 gennaio 2021 – Museo Civico Casa Cavassa

Costanza Alfieri di Sostegno e suo figlio Emanuele Tapparelli D’azeglio, amante d’arte e acquirente di Casa Cavassa, racconteranno la storia della loro famiglia con la voce di Gabriella Molineri e Ugo Rizzato

28 gennaio 2021 – Castiglia – Museo della Memoria Carceraria

Lucetta Paschetta è Teresa Busseti in De Amicis. Introduce la cronaca scritta da suo figlio Edmondo per l’arresto del Bandito Delpero, incarcerato in Castiglia