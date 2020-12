Parte il cantiere alla strettoia di Trucchi tra Cuneo e Morozzo

Parte lunedì 14 dicembre il cantiere della Provincia per la sistemazione dell’incrocio sulla strada provinciale 422 Cuneo-Morozzo in località Trucchi dove si intersecano via Cuneo e la provinciale 310 di via Tetti Pesio. Fino a venerdì 18 dicembre compreso si procederà all’abbattimento del fabbricato al Km 13+800 sulla provinciale 422.

Per poter garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza sarà chiuso al transito il tratto compreso tra il bivio della strada provinciale 422 con la provinciale 311 per Tetti Pesio-Castelletto Stura ed il bivio della provinciale 422 con la provinciale 42 per Beinette. La chiusura durerà soltanto durante le fasi di abbattimento del fabbricato e, al di fuori delle fasce orarie lavorative (dalle 8 alle 17), sarà possibile passare a senso unico alternato con semaforo. Durante i lavori il traffico sarà deviato verso Tetti Pesio per chi arriva da Cuneo e verso Beinette per chi arriva da Margarita.

Lo scopo dell’intervento della Provincia è quello di mettere in sicurezza la strada che attraversa il centro abitato ed è percorsa da una notevole mole di traffico, oltre al transito dei pedoni e ciclisti perchè in quel punto ci sono anche la chiesa della frazione ed alcune attività commerciali. La visibilità è molto limitata per la presenza di una strettoia e per questo il progetto prevede l’abbattimento del fabbricato esistente, l’allargamento della strada e la realizzazione di un parcheggio.

Saranno realizzate anche delle isole spartitraffico e marciapiedi, oltre alla nuova segnaletica orizzontale e verticale e pannelli dissuasori di velocità. L’intervento ammonta a 308.500 euro per lavori a base di gara (500.000 euro) ed è inserito nell’elenco delle opere finanziate nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Fsc) in convenzione con la Regione Piemonte.

c.s.