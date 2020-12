“A passo di corsa verso Cuneo 2022”: continua l’avvicinamento al 69° Raduno dei Bersaglieri

In un convegno on line si è parlato dell'appuntamento che vedrà protagonista il capoluogo della Granda dal 16 al 23 maggio 2022

Continua la marcia di avvicinamento al grande evento che vedrà protagonista Cuneo nel maggio 2022, il 69° raduno Nazionale dei Bersaglieri, che verrà ospitato proprio nel capoluogo della Granda. Nella mattinata di oggi, sabato 5 dicembre, si è svolto un convegno, naturalmente on line, dal titolo “A passo di corsa verso Cuneo 2022”: un modo per cominciare a prepararsi al raduno che dal 16 al 22 maggio 2022 farà di Cuneo la capitale dei Bersaglieri di tutta Italia.

L’incontro, trasmesso in diretta su Youtube, è stato aperto dai saluti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha legato la presentazione di questo appuntamento al difficile momento che stiamo vivendo: “La capacità dei bersaglieri di andare di corsa e di guardare sempre avanti anche di fronte alle difficoltà, è un messaggio che ci è molto utile per affrontare questo periodo”. In riferimento al raduno, il governatore del Piemonte ha aggiunto: “Sarà un evento davvero importante anche per la promozione del territorio del cuneese, che sarà per alcuni giorni grande protagonista”. Il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna ha invece sottolineato la gioia che porteranno i bersaglieri “invadendo” pacificamente la città: “Saranno giorni di festa, musica e allegria, in cui ci sarà l’opportunità di far conoscere il nostro territorio, ma anche di ribadire i valori di un corpo come i bersaglieri, di ripercorrerne la storia e di rafforzarne l’identità”.

Sono intervenuti anche il vescovo di Cuneo monsignor Piero Delbosco, che ha assicurato il “sostegno ed il contributo a questo grande evento, che per una città come Cuneo è un onore poter ospitare” e il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta (“Cuneo saprà accogliervi come meritate, con tanta simpatia e molto onore”). Quindi hanno preso la parola il presidente del Comitato Organizzatore Guido Galavotti, il presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Ottavio Renzi, il comandante dell’11° Reggimento Bersaglieri Diego Cicutti e il generale Roberto Perretti, che ha ripercorso alcune delle più importanti missioni all’estero a cui hanno partecipato i bersaglieri negli ultimi anni. Negli interventi di tutti la grande attesa per un evento storico. Il conto alla rovescia continua.