Variazione di bilancio, fondi stanziati, manutenzioni: tutti i temi trattati nel Consiglio Comunale di Fossano

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi il Consiglio Comunale a Fossano in sessione straordinaria. Il primo punto, ovvero la presa d’atto dei verbali della seduta precedente, è stato votato all’unanimità. In secondo punto il Sindaco Tallone ha toccato molte tematiche: in primis il Comune ha erogato circa 95 mila euro per le società sportive di Fossano e questi soldi sono stati erogati in base a tre criteri: in base al numero di iscritti, allo squilibrio finanziario e al volume delle attività svolte.

Un altro punto è la questione sociale e culturale: per l’emergenza alimentare sono stati stanziati 143 mila euro per buoni spesa e altri 128 mila sono in arrivo dal Governo; 20 mila euro sono destinati alla Croce Bianca per il trasporto di anziani, 12 mila euro per le borse di studio per le superiori; un altro bando che si è aggiudicato il Comune è l’acquisto di libri per la biblioteca di 10 mila euro.

Altri 95 mila euro sono stanziati per la manutenzione del cimitero; in più è stata implementata la videosorveglianza per un costo di 240 mila euro. Infine, come ha spiegato il Sindaco, l’assessore Lamberti si occupa dei lavori pubblici ed è stato risolto con la ditta il contratto per il parcheggio sotterraneo; per quanto riguarda la passerella in Via Torino a gennaio sarà conclusa, invece la rotonda tra Via Circonvallazione e Via Villafalletto è in completamento; stanziati anche 715 mila euro per la manutenzione degli impianti sportivi.

Nel terzo punto si tratta dell’approvazione del nuovo piano della Protezione Civile nel caso ci fossero gravi incidenti come elencati dal Primo Cittadino, ovvero incendi o incidenti in Via Roma durante il mercato, oppure nel caso le dighe che ci sono sul territorio cuneese cedessero e quindi andrebbero a ingrossare il fiume Stura; questo piano deve far capire chi bisogna avvisare: chi per primo, quando bisogna evacuare e soprattutto fare delle simulazioni come già avvenuto in passato durante il mercato del mercoledì. Il terzo punto è stato votato all’unanimità.

Il quarto punto tratta l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano che comprende le tre farmacie comunali, l’asilo nido, il micro nido, il baby parking, il Magicabula e la sezione Primavera ovvero il prolungamento fino al 2023. Il penultimo punto è stato votato all’unanimità.

L’ultimo punto tratta della variazione di bilancio 2020/2022. L’assessore Lamberti ha illustrato tutte le entrate e le uscite del Comune: manutenzione del palazzo comunale è di circa 41 mila euro, 20 mila euro di spese per la videosorveglianza, contributo regionale per le scuole di 370 mila euro, 35 mila euro per i lavori di Piazza Vittorio Veneto nella quale la ditta incaricata non ha fatto partire i lavori; il Comune ha risparmiato, per via dell’emergenza Covid, 40 mila euro per il verde pubblico; in più sono arrivati 128 mila euro per i buoni pasto per il secondo lockdown e questi soldi non vanno a toccare gli equilibri di bilancio; ci sono 140 mila euro di entrate derivate alle contravvenzioni dal 2016; altra entrata importante è d 140 mila euro dall’IRPEF; poi altri 16 mila euro risparmiati per la segnaletica orizzontale; invece per la manutenzione e la sicurezza: 40 mila euro per il cavalcavia Oreglia, 10 mila euro per il decoro dei cimiteri comunali; altri 6 mila euro spesi per l’acquisto di attrezzi per la Protezione Civile; 21 mila euro in entrata dall’Unione del Fossanese e infine spesi 26 mila euro per convenzione per la connettività degli adeguamenti informatici. Astenuti Paglialonga, Serra, Cortese e Crosetti.