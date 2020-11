Covid: a Fossano 338 persone positive e 393 in isolamento

In forte calo i positivi, di circa 100 unità. 27 i decessi da inizio pandemia e 393 le persone in isolamento

Durante il Consiglio Comunale il Sindaco fossanese Tallone ha fatto il punto della situazione sui contagi in Città. I dati sono aggiornati alle ore 16.00 di oggi pomeriggio e Fossano conta al momento 338 persone positive, in forte diminuzione di circa 100 unità; 393 persone sono in isolamento, mentre i decessi da inizio pandemia sono 27.

I guariti sono 643 e 1478 persone hanno finito la quarantena; l’11% della popolazione fossanese è stata coinvolta in questa emergenza Covid. Il Primo Cittadino ricorda che anche se da ieri il Piemonte è diventata zona arancione, bisogna comunque indossare la mascherina, mantenere la distanza e uscire solo per comprovati motivi.

“Invito tutti a fare gli acquisti nei negozi di Fossano”- dice il Sindaco Tallone – “Invito anche di prendere cena da asporto presso i nostri bar e ristoranti. Ringrazio l’Ascom e la Confartigianato per quello che hanno fatto e per capire dove si può intervenire”. Il problema è anche nelle RSA perché mancano gli operatori e c’è il rischio di collasso. Il Sindaco Tallone in settimana porterà agli operatori del carcere circa 500 mascherine perché lamentano scarso aiuto da parte del Governo.

Non solo nelle RSA, ma mancano gli operatori anche nell’ospedale di Fossano e di conseguenza i reparti sono stati unificati; il Sindaco Tallone ha dichiarato che non sarà smantellato o chiuso, ma verrà integrato con nuove attrezzature. Infine un pensiero per la scomparsa di Matteo Viglietta e a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari in questa emergenza.