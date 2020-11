Volley A1/F – IL PUNTO: Scandicci e Monza regine dei recuperi! Cuneo e Trento ko

Inizia la fase dei “recuperi” nel Campionato di Serie A1 di volley femminile, con lo svolgimento di due gare della 10^ giornata di Campionato, inizialmente programmata per il weekend del 4 Novembre scorso.

La Savino Del Bene Scandicci strappa una vittoria in tre set contro la Bosca San Bernardo Cuneo: una vittoria netta, per la compagine toscana, che non ha mai permesso alle avversarie piemontesi di superare la seconda decina, guidata dagli attacchi di Stysiak e Pietrini, autrici di 12 punti ciascuna.

Nel secondo recupero, la Saugella Monza espugna il Sanbapolis per 3-0: la Delta Despar Trentino lotta in tutti e tre i set giocati, ma ha dovuto cedere i tre punti alla formazione lombarda. Top scorers del match l’ex Cuneo Van Hecke (Saugella Monza) e Piani (Delta Despar Trentino), con 14 punti a referto.

La Serie A1 tornerà in campo questo fine settimana per altri tre match: Sabato alle ore 20:30 verrà disputato il match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Unet e-work Busto Arsizio (diretta LVF TV) e, in diretta su Rai Sport, si giocherà Bosca San Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia. Domenica alle 17, infine, la gara tra Reale Mutua Fenera Chieri e Delta Despar Trentino.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 36 (12-0); Igor Gorgonzola Novara 25 (9-2); Saugella Monza 25 (9-3); Savino Del Bene Scandicci 24 (8-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-3); Il Bisonte Firenze 14 (5-7); Delta Despar Trentino 13 (4-6); Vbc èpiù Casalmaggiore 12 (4-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 10 (4-6); Zanetti Bergamo 10 (3-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 8 (3-7); Unet E-Work Busto Arsizio 8 (2-7); Banca Valsabbina Millenium Brescia 7 (1-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse

c.s.