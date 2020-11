Volley A1/F: Conegliano travolge Chieri e chiude l’andata a punteggio pieno

L’Imoco Volley Conegliano completa il girone perfetto grazie al successo per 3-1 sulla Reale Mutua Fenera Chieri nel posticipo della 13^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Le pantere di Daniele Santarelli colgono la vittoria consecutiva numero 12 e terminano la prima metà di Regular Season a quota 36 punti, a +11 sulla prima inseguitrice in attesa che si disputino tutti i recuperi.

Le ospiti, pur ferme per circa un mese per le numerose positività al Covid-19 che hanno colpito il gruppo squadra, mostrano lo stesso smalto di inizio stagione, togliendosi il lusso di lottare ad armi pari contro le gialloblù e di prendersi il secondo set. Le padrone di casa – prive di Sylla e Folie – devono dare fondo a tutte le proprie capacità per imporsi.

Top scorer della gara è Paola Egonu, che firma 28 punti con il 62% offensivo. Al suo fianco la statunitense Adams con 16 e le centrali De Kruijf (14) e Fahr (10). Nella metà campo biancoblù la migliore realizzatrice è Frantti con 14 punti.

L’Imoco potrà ora concentrarsi sulla prima ‘bolla’ di Champions League, in programma al PalaVerde di Treviso tra l’8 e il 10 dicembre, mentre la Reale Mutua tornerà in campo domenica in casa contro la Delta Despar Trentino nel primo dei quattro recuperi che la attendono.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA

Sabato 21 novembre, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25 27-29 21-25)

Sabato 21 novembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-22 31-29 28-26)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Saugella Monza 0-3 (15-25 19-25 21-25)

Sabato 21 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (27-29, 16-25, 15-25)

Sabato 21 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze 3-1 (26-24, 16-25, 29-27, 25-9)

Martedì 24 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21 24-26 25-19 25-18)

Riposa: Zanetti Bergamo

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 36 (12-0); Igor Gorgonzola Novara 25 (9-2); Saugella Monza 22 (8-3); Savino Del Bene Scandicci 21 (7-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-3); Il Bisonte Firenze 14 (5-7); Delta Despar Trentino 13 (4-5); Vbc èpiù Casalmaggiore 12 (4-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 10 (4-5); Zanetti Bergamo 10 (3-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 8 (3-7); Unet E-Work Busto Arsizio 8 (2-7); Banca Valsabbina Millenium Brescia 7 (1-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse