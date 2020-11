Volley A1/F: il programma dei recuperi, si parte mercoledì 25 novembre

Dopo il match di stasera del PalaVerde fra Imoco Conegliano e Fenera Chieri, a chiusura della 13^ giornata, spazio ai recuperi delle gare rinviate a causa di positività al Covid-19. Da mercoledì 25 novembre fino a domenica 13 dicembre un fitto calendario di match per ordinare la classifica prima dell’inizio del girone di ritorno, in calendario per mercoledì 16 dicembre. Prime a scendere in campo Delta Despar Trentino-Saugella Monza e Savino Del Bene Scandicci-Bosca S.Bernardo Cuneo, entrambe sfide valide per la 10^ giornata e in programma mercoledì 25 alle ore 18.00, in live streaming su LVF TV.

Al Sanbàpolis di Trento, la Delta Despar ospita le brianzole di Marco Gaspari, reduci da 5 vittorie consecutive: “Chiudiamo un ciclo di partite dal pronostico sulla carta chiuso con questa gara molto complicata con Monza, una squadra dotata di ottime attaccanti ma anche di un servizio insidioso e di una correlazione muro-difesa di alto livello – spiega Matteo Bertini, tecnico delle gialloblù –. In queste partite con le big del campionato abbiamo centrato l’obiettivo di riuscire a giocarcela spesso alla pari con avversarie molto quotate, ma purtroppo non è stato sufficiente per racimolare punti. Per poter mettere in difficoltà Monza dovremo alzare il nostro livello di gioco, l’obiettivo è quello di provare a rimanere sempre in partita e di trovare quel guizzo che, magari, ci possa permettere di tornare a muovere la classifica”.

“E’ certamente un buon periodo per noi – replica coach Gaspari -. Dopo una vittoria dobbiamo però essere bravi a mantenere le cose positive e resettare il resto, perché ogni partita è a sè. Abbiamo l’ultima gara di andata, visto che si tratta di un recupero, importante non solo a dare continuità alla striscia positiva ma soprattutto a ricercare la continutà del nostro gioco, che sta tra l’altro crescendo partita dopo partita. La nostra è una squadra costruita con un occhio di riguardo alla fase break, al servizio e al muro-difesa. Proprio il muro ultimamente sta crescendo tantissimo: tocchiamo tanto e siamo efficaci”.

Al Palasport di Scandicci, la Savino Del Bene riceve la Bosca S.Bernardo Cuneo con l’obiettivo di sfatare un tabù, visto che le toscane sono uscite perdenti da tutti e quattro i confronti diretti disputati contro le gatte.

“È una gara importante in ottica classifica, ma anche per prepararci al meglio per la Champions League di settimana prossima – racconta Ofelia Malinov, palleggiatrice di Scandicci -. Dobbiamo consolidare il nostro gioco e le nostre sicurezze. Dovremo comportarci come abbiamo fatto con Trento: concentrate e cercando di esprimere sin da subito il nostro miglior gioco”. Prosegue il tour de force della squadra di Andrea Pistola, chiamata a invertire la rotta dopo i due k.o. consecutivi con Zanetti Bergamo e Vbc Èpiù Casalmaggiore ma priva dell’infortunata Degradi e ancora lontana dalla condizione migliore.

“Scandicci è una delle squadre più forti del Campionato – sottolinea la schiacciatrice Gaia Giovannini -. Sappiamo che sarà una partita impegnativa e che dovremo stare sempre sul pezzo nei momenti di difficoltà. La capacità di soffrire non ci è mai mancata, ora dobbiamo recuperare la forma migliore. Sia con Bergamo sia con Casalmaggiore nelle fasi finali dei set ci è mancato qualcosa; stiamo lavorando per tornare a fare quello scatto necessario nei momenti clou, e spero che questo accada già nel recupero di domani”.

7^ GIORNATA

Giovedì 3 dicembre 2020, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

8^ GIORNATA

Sabato 28 novembre 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Sabato 28 novembre 2020, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Bartoccini FortInfissi Perugia – Unet E-work Busto Arsizio

Domenica 29 novembre 2020, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

9^ GIORNATA

Sabato 12 dicembre 2020, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Vbc E’più Casalmaggiore

10^ GIORNATA

Mercoledì 25 novembre 2020, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Merli-Cruccolini ADDETTO VIDEOCHECK: Panaiia

Delta Despar Trentino – Saugella Monza ARBITRI: Papadopol-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Cristoforetti

Sabato 5 dicembre 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bartoccini FortInfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Martedì 8 dicembre 2020, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

11^ GIORNATA

Sabato 12 dicembre 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

3072 Savino del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

12^ GIORNATA

Sabato 5 dicembre 2020, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo