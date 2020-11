I ‘Dialoghi Eula Extra’ analizzano l’esperienza Covid-19

Come saremo dopo la pandemia e quale società uscirà dall’esperienza Covid-19?’ La stringente attualità torna alla ribalta sul palcoscenico multimediale dei ‘Dialoghi Eula Extra’, il nuovo format del ‘festival della buona politica’ di Villanova Mondovì (CN).

Dopo le due dirette effettuate in live streaming direttamente dall’antica chiesa di Santa Caterina, da sempre teatro del festival, per la prima volta, nei sette anni di vita della manifestazione, si ‘andrà in onda’ distanti da Villavecchia. Le norme governative in vigore contingentano, infatti, la mobilità delle persone ma offrono nuove opportunità grazie ai collegamenti telematici, infrastruttura a cui il Comune di Villanova Mondovì ha dedicato assoluta priorità.

«Trasmettere lontano dai riflettori del presbiterio di Santa Caterina – dichiara Michele Pianetta, vicesindaco di Villanova Mondovì e, nel 2014, ideatore del festival della buona politica con Fulvio Bersanetti – sarà di certo doloroso ma doveroso, nel rispetto delle norme in vigore. Rifletteremo sul post-pandemia interrogandoci sul futuro della nostra società e sulle trasformazioni che coinvolgeranno un’ampia gamma di istituzioni sociali: dalla famiglia alla scuola, dalla politica alla Chiesa».

Protagonista della diretta sarà Giuseppe De Rita, fondatore e presidente del Censis, dal 1964 osservatorio sull’evoluzione sociale italiana. Il sociologo ha, di recente, dichiarato: “La società continuerà con i ritmi attuali, ma ci saranno di certo alcuni stravolgimenti. Dal ‘senso del furore’ competitivo si passerà ad una lentezza voluta o ad un’indolenza. La vitalità e lo spirito d’iniziativa dei singoli individui rischiano, peraltro, di essere soffocati dalla pioggia di bonus e sussidi messi a disposizione dallo Stato.” De Rita, che recentemente si è dichiarato ‘stupito’ della diligenza degli italiani rispetto alle norme di distanziamento sociale, sarà moderato dal giornalista Davide Maria De Luca, uno dei protagonisti del nuovo progetto editoriale ‘Domani’, testata nata lo scorso settembre su impulso dell’imprenditore Carlo De Benedetti e presso la quale De Luca si occupa di società, politica ed economia. In passato ha lavorato a lungo a ‘il Post’, realtà giornalistica sul web diretta da Luca Sofri, e ha condotto varie rubriche di fact-checking in diversi programmi Rai.

L’appuntamento di lunedì 23 novembre 2020, alle ore 17.30, verrà dunque trasmesso esclusivamente sulle pagine Facebook del Comune di Villanova Mondovì e sul canale YouTube ‘Villanova Mondovì – CN, Turismo e Manifestazioni’. Ad aprire i lavori, dopo il benvenuto dell’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì, il saluto istituzionale di Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, storico partner dei ‘Dialoghi Eula’ sin dalla prima edizione, nel 2014.