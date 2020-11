Volley A1/F: Conegliano inarrestabile, Novara ko. Oggi tocca a Cuneo

Gli anticipi del sabato del volley rosa si chiudono con un doppio 3-0: uno vale l’undicesima vittoria per l’Imoco Volley nel big match contro l’Igor Gorgonzola Novara, l’altro sugella il primo successo della stagione senza subire set, per Il Bisonte Firenze, che grazie ai tre punti raccolti supera in classifica la ÈPiù Vbc Casalmaggiore.

Davanti alle telecamere di Raisport è la solita inarrestabile Imoco ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, dopo l’ennesimo match senza “sbavature”. Seppur prive dell’infortunata Sylla, le ragazze di Santarelli comandano le danze dall’inizio alla fine sfruttando come al solito il braccio pesante di Paola Egonu, miglior marcatrice del match con 21 punti. Ottima anche la prova di Sara Fahr che chiude il proprio score in doppia cifra e dell’ex Kimberly Hill eletta MVP.

Nel match delle 19, convincente affermazione del Bisonte Firenze che con un atteggiamento reattivo e concentrato, mostra importanti progressi rispetto alle partite finora disputate.

Dominato il primo set in maniera netta, nel secondo le bisontine sono riuscite a trovare quello spunto che forse era sempre mancato nelle partite precedenti, annullando cinque set point e chiudendo addirittura sul 32-30, per poi controllare il tentativo di reazioni delle ospiti nel terzo prima dell’allungo finale. Insomma, numeri importanti (12 muri totali di cui 4 a testa di Kone e Guerra, 67% di efficienza in ricezione di squadra e solo 4 errori in battuta), la regia ispiratissima di Cambi ma anche grande testa e cuore, in una partita che purtroppo ha visto anche l’infortunio di Partenio a fine secondo set, uscita fra le lacrime e a cui va l’in bocca al lupo di tutti noi.

Domenica, ad eccezione di Chieri-Bergamo rinviata a data da destinarsi, si chiude la dodicesima giornata con i restanti match che saranno trasmessi in diretta su LVFTV.

Nel “Programma della giornata” le cronache degli anticipi del sabato.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 14 novembre, ore 19.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore 3-0 (25-12 32-30 25-21)

Sabato 14 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25 14-25 16-25)

Domenica 15 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Carcione-Marotta ADDETTO VIDEOCHECK: Tizzanini

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Prati-Braico ADDETTO VIDEOCHECK: Caporotundo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Goitre-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Viale

Rinviata a data da destinarsi

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Riposa: Delta Despar Trentino

IL TABELLINO DEGLI ANTICIPI

IL BISONTE FIRENZE – VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE 3-0 (25-12 32-30 25-21) – IL BISONTE FIRENZE: Guerra 16, Kone 7, Nwakalor 21, Van Gestel 15, Belien 4, Cambi 5, Venturi (L), Panetoni 1. Non entrate: Alberti, Lapini, Acciarri, Lazic, Enweonwu. All. Mencarelli. VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Partenio 3, Melandri 4, Montibeller 12, Vasileva 14, Stufi 4, Marinho, Kosareva (L), Bajema 6, Bonciani 4, Vanzurova 3, Ciarrocchi, Maggipinto, Sirressi. All. Parisi. ARBITRI: Santi, Rolla. NOTE – Durata set: 20′, 42′, 24′; Tot: 86′.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (18-25 14-25 16-25) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 5, Hancock 4, Bosetti 5, Bonifacio 3, Smarzek 6, Herbots 3, Napodano (L), Daalderop 5, Zanette 1, Populini, Battistoni. Non entrate: Costantini, Chirichella. All. Lavarini. IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Adams 8, Fahr 10, Egonu 21, Hill 13, De Kruijf 6, Wolosz 2, De Gennaro (L), Caravello. Non entrate: Gennari, Gicquel, Omoruyi, Folie, Butigan. All. Santarelli. ARBITRI: Boris, Papadopol. NOTE – Durata set: 22′, 23′, 24′; Tot: 69′.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 33 (11-0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7-2); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); Il Bisonte Firenze 11 (4-6); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-3); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse

c.s.