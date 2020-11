Emergenza Covid: la diretta Facebook con il sindaco Simone Manzone (Guarene)

Il punto sull’emergenza sanitaria per il Comune guarenese, la “zona rossa” per il Piemonte, la stretta attualità e l'ordinarietà

Live, sulla nostra pagina ufficiale Facebook “Ideawebtv.it e Rivista Idea”, questa mattina abbiamo ospitato nel salotto virtuale (e lo ringraziamo per la sua disponibilità ndr) Simone Manzone: sindaco di Guarene. All’ordine del giorno, il punto sull’Emergenza Covid-19 per il Comune guarenese, la “zona rossa” per il Piemonte, il virus vissuto in prima paersona, la stretta attualità e l’ordinarietà.