Volley A1/F – IL PUNTO: Novara supera Cuneo nel recupero, ma la testa è già al weekend

Sono della Igor Gorgonzola Novara gli ultimi tre punti in palio della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Nel recupero della gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 14 ottobre, le azzurre di Stefano Lavarini superano per 3-1 la Bosca S.Bernardo Cuneo, che alla prima uscita con la squadra al completo dopo un lungo periodo di stop non sfigura affatto.

Grazie al successo di ieri, Novara stacca Saugella e Savino Del Bene e sale al secondo posto da sola, anche se a 11 punti dalla capolista Imoco Volley Conegliano (che però ha già disputato 10 partite contro le 8 della Igor), mentre Cuneo resta a 8 punti in attesa di recuperare altre gare nel corso delle prossime settimane.

Nel weekend si tornerà in campo per la 12^ e penultima giornata del girone di andata, anche se le gare da recuperare sono tantissime. Per Cuneo, finalmente si torna al PalaUbiBanca: avversario di turno sarà Busto Arsizio.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 30 (10-0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-3); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 14 novembre, ore 19.00

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Santi-Rolla ADDETTO VIDEOCHECK: Spitaletta

Sabato 14 novembre, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Boris-Papadopol ADDETTO VIDEOCHECK: Ciracì

Domenica 15 novembre, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Carcione-Marotta ADDETTO VIDEOCHECK: Tizzanini

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Prati-Braico ADDETTO VIDEOCHECK: Caporotundo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Goitre-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Viale

Rinviata a data da destinarsi

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Riposa: Delta Despar Trentino

c.s.