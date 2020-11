Trinità, il Sindaco sui contagi da Covid: “Situazione non rosea”

La situazione contagi continua a preoccupare in tutta Italia, ma anche a Trinità la situazione è critica. “La situazione non è rosea” – afferma il Sindaco Zucco – “I casi sono tanti, ma non voglio più dare i numeri dei nuovi positivi; per vedere quanti cittadini sono positivi basta andare sul sito della Regione Piemonte, anche se non è molto attendibile. Ieri purtroppo è stato ricoverato un’altra persona in ospedale e chi è in casa, è in difficoltà. Porgo le condoglianze a nome di tutta Trinità alla famiglia Bozzano per la scomparsa di Silvana: quando l’ho saputo è stato un colpo al cuore, sempre disponibile con tutti, qui aveva la panetteria in Via Roma e la conoscevo da quando eravamo piccoli”.

Ernesta Zucco lancia un altro appello per usare il buonsenso: “Invito nuovamente i cittadini trinitesi a stare attenti, di uscire il meno possibile, se non per necessità, di ricordarsi di indossare sempre la mascherina, lavarsi tante volte le mani, di mantenere il distanziamento e soprattutto non andare a casa di un amico o di un conoscente”.

Secondo il sito delle Regione Piemonte, Trinità conta 20 persone positive. L’ultimo aggiornamento risale alle 11 del 10 novembre 2020.