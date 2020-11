Volley A1/F: all’Imoco Conegliano il monday-night! Trento si arrende in quattro set

Si è chiuso con un insolito lunedì pomeriggio l’11^ turno di Campionato di Serie A1 femminile, con il “monday night” del PalaVerde di Villorba tra le campionesse del mondo dell’ Imoco Volley Conegliano, prime in classifica a punteggio pieno, e la neopromossa Delta Despar Trentino, rivelazione di questa prima parte della stagione, con le ragazze di Bertini ferme in campionato da ben quattro turni per via dei vari rinvii, con ultima sfida giocata il 18 ottobre al Mandela Forum di Firenze.

A spuntarla sono state le venete, che trovano la decima vittoria su dieci partite disputate e quota trenta e lode. Le ragazze di Santarelli, possono così già pensare al big match del PalaIgor di sabato prossimo contro Novara, ora al secondo posto in classifica.

Trento, dopo l’avvio shock del primo set, può uscire dal campo a testa alta, ed insieme a Casalmaggiore e Firenze entra nella piccola cerchia di squadre ad esser riuscite a strappare un set alla corazzata gialloblù.

MVP della sfida Kimberly Hill con 15 palloni messi a terra, tornata pienamente in forma dopo la lunga sosta forzata.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 11^ GIORNATA

Sabato 7 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

VBC èpiù Casalmaggiore – Saugella Monza 2-3 (23-25, 25-20, 25-16, 24-26, 13-15)

Domenica 8 novembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-2 (24-26, 25-20, 25-14, 22-25, 15-13)

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (24-26, 28-26, 25-23, 18-25, 15-10)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (21-25, 18-25, 25-19, 25-17, 13-15)

Lunedì 9 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino 3-1 (25-9, 25-17, 20-25, 25-17)

Rinviata a data da destinarsi

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Bosca S.Bernardo Cuneo

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 30 (10-0); Igor Gorgonzola Novara 16 (6-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse