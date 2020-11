Covid-19 a Sant’Albano, il Sindaco Bozzano: “La salute davanti a tutto, situazione analoga ad altri comuni”

Da qualche giorno il Piemonte è tornato in lockdown e per le piccole realtà ora è dura, ne parliamo con il Sindaco di Sant’Albano.

La situazione è analoga a quella di marzo, restrizioni meno pesanti ma alla sera tutto chiuso. Le piccole attività sono le più colpite in questa seconda ondata, parliamo di questo ed altro con il sindaco Giorgio Bozzano di Sant’Albano Stura.

“A casi di Covid siamo 19 ma stiamo aspettando altri tamponi, più altri 19 della casa di riposo quindi 38 totali momentaneamente. Molti sono in isolamento fiduciario e la situazione è analoga ad altri comuni, le persone fanno attenzione, escono raramente e lo fanno con la mascherina. Bisognerà però vedere le conseguenze economiche che al momento non possiamo quantificare.”

Il Sindaco procede parlando della differenza tra il lockdown di marzo e quello attuale: “Il primo era un lockdown totale, tutti chiusi mentre per ora è un lockdown parziale, vediamo più movimento ma alla sera c’è il blocco totale. Prima i negozi erano tutti chiusi, ora meno ma le conseguenze ci saranno eccome.

Davanti a tutto va messa la salute delle persone ma se ci sarà un’altro lockdown totale, dal punto di vista economico, sarà dura, a meno che lo stato non intervenga con grandi manovre.”

Prosegue il Sindaco: “Piccoli esercenti, piccole imprese, se non c’è qualche intervento importante non possono sopravvivere, si rischia una chiusura definitiva. Parlo dei comuni piccoli e della realtà vicino a noi, per le grandi città non posso dire ma qui è così.

Questa seconda ondata andava gestita meglio, bisognava intervenire in qualche modo già quest’estate, non liberalizzare tutto quanto.”