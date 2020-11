Volley A1/F – IL PUNTO: weekend di tie-break, in attesa del ritorno di Cuneo

Quattro partite disputate nell’undicesima giornata di Regular Season di Serie A1 di volley femminile e quattro tie-break. Dopo il successo al quinto set della Saugella Monza sul campo della VBC èpiù Casalmaggiore nell’anticipo del sabato, altre tre gare domenicali del Campionato di Serie A1 Femminile terminano al parziale decisivo.

La Igor Gorgonzola Novara, esattamente come accadde nel quarto di finale di Supercoppa Italiana a inizio stagione, suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio de Il Bisonte Firenze, ma conquistano due punti che valgono il secondo posto in classifica. Prive di Sansonna e Chirichella, le azzurre di Stefano Lavarini sprecano un vantaggio di 15-8 nel primo set, salvo poi rimettersi in carreggiata e spingere fino al 2-1.

Nel quarto set le ragazze di Marco Mencarelli – out Cambi per qualche linea di febbre e Alberti per un problema alla mano destra – mantengono il vantaggio dall’inizio alla fine. Nel tie-break è il turno in battuta di Hancock a girare completamente set e partita: dal 4-8 la regista americana trascina le sue al 10-8 con Bosetti in grande spolvero (23 punti e il titolo di MVP). Tra le ospiti, 17 di una strepitosa Belien.

La Zanetti Bergamo conquista la seconda vittoria stagionale superando per 3-2 la Unet E-Work Busto Arsizio e agganciandola a quota 7 in classifica. Recuperata in extremis Poulter (in campo dal primo minuto) e due delle tre atlete risultate positive durante la trasferta di Perugia, le farfalle sono scese in campo con il miglior sestetto, mentre coach Turino ha di nuovo schierato Prandi al palleggio opposta a Lanier.

Primi tre set risolti in volata, con il martello statunitense decisivo nel finale di secondo e terzo, mentre il quarto finisce velocemente nelle mani delle biancorosse. Il tie-break è dominato a muro dalle padrone di casa. Realizzatrici a specchio: 25 punti per Loda e Gray, 24 per Lanier e Mingardi.

L’esordio di Davide Mazzanti sulla panchina della Bartoccini Fortinfissi Perugia combacia con la vittoria esterna sul campo della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Due partite in una al PalaGeorge: nei primi due parziali magliette nere concrete ed efficienti, nei successivi due il ritorno veemente delle leonesse con Jasper protagonista (23 punti).

Le ragazze di Enrico Mazzola, sulla scia dell’entusiasmo, mettono la testa avanti nel set decisivo (7-4 e poi 12-9) ma cedono all’esperienza di Aelbrecht e Havelkova: 18 punti a testa per la centrale belga e la banda ceca, che regalano al ct della Nazionale la prima gioia alla guida delle umbre, sempre ultime ma a breve distanza da chi le precede.

Questa sera, lunedì 9 novembre alle 18.30, il posticipo tra Imoco Volley Conegliano e Delta Despar Trentino.

SERIE A1 FEMMINILE – I RISULTATI DELLA 11^ GIORNATA

Sabato 7 novembre, ore 20.30

VBC èpiù Casalmaggiore – Saugella Monza 2-3 (23-25, 25-20, 25-16, 24-26, 13-15)

Domenica 8 novembre, ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-2 (24-26, 25-20, 25-14, 22-25, 15-13)

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (24-26, 28-26, 25-23, 18-25, 15-10)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (21-25, 18-25, 25-19, 25-17, 13-15)

Lunedì 9 novembre, ore 18.30

Imoco Volley Conegliano – Delta Despar Trentino ARBITRI: Piana-Puecher ADDETTO VIDEOCHECK: Mischi

Rinviata a data da destinarsi

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Bosca S.Bernardo Cuneo

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 27 (9-0); Igor Gorgonzola Novara 16 (6-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-2); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse

